Matteo Farneti è il bambino della Kinder, l’attacco ad Alessandro Egger: “La foto che mostra è la mia” Matteo Farneti al Corriere racconta di essere il bambino della Kinder e attacca Alessandro Egger che spesso si è spacciato per lui sulle scatolette: “Se davvero ha lavorato anche lui per la Ferrero perché non usa la sua di fotografia?”, le parole del modello contro il concorrente de La Talpa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il bambino sorridente sulla scatola delle barrette Kinder non è Alessandro Egger, attuale concorrente de La Talpa, bensì Matteo Farneti. Il modello trentunenne di Castel Maggiore – protagonista delle famose barrette di cioccolato dal 2004 al 2019 – ha parlato in una lunga intervista al Corriere raccontando che in molti "millantano sui social di essere loro quel bimbo": "Ma perché allora non mostrano la loro foto e usano la mia?", lo sfogo prima di rivolgersi anche ad Alessandro Egger.

Le parole di Matteo Farneti

"Non è piacevole vedere la propria immagine da bambino in mano ad altri mentre si vantano di essere proprio loro quel bambino" ha dichiarato Matteo Farneti al Corriere prima di citare, tra i tanti a cui fa riferimento, Alessandro Egger. L'attuale concorrente de La Talpa ha condiviso spesso selfie con la scatola e non ha mai smentito le voci circolate sul suo conto che lo vedevano protagonista delle barrette Kinder. A FQ Magazine, nel 2020, l'attuale concorrente de La Talpa dichiarò di aver lavorato con la Kinder durante i Mondiali di calcio, nel 2006. "Quando ero piccolo, attorno al 2006, ho lavorato per tanti anni con Kinder. Era mio il volto sulle barrette durante i Mondiali di calcio", disse. A tal proposito, Matteo Farneti, ha dichiarato:

Non sono al corrente se il signor Egger abbia mai lavorato o no per la Kinder. Quello che so certamente è che l’immagine che mostra è la mia. Se davvero ha lavorato anche lui per la Ferrero perché non usa la sua di fotografia?

Stando a quanto raccontato dal modello, spesso si trova a doversi giustificare e a dover insistere con gli amici sulla reale identità del bambino Kinder: "Devo sempre giustificarmi, questa cosa è snervante, in più giustificarmi per una cosa assurda. Sono io quel bambino, dovrebbero giustificarsi gli altri, quelli che si spacciano per me", le parole.

La nota della Ferrero: "Confermiamo che il bambino sulle barrette è Matteo Farneti"

Il Corriere riporta, inoltre, la nota della Ferrero che certifica l'identità del bambino Kinder, protagonista delle scatole dal 2004 al 2019: "Possiamo confermare che il volto del bambino rappresentato sulle confezioni di Kinder Cioccolato dal 2004 al 2019 è stato quello di Matteo Farneti", le parole.