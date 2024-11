Chi è Alessandro Egger, concorrente de La Talpa e volto Kinder: carriera da modello e vita privata

video suggerito

Alessandro Egger è il bambino che ha prestato il volto alle pubblicità Kinder ed è uno dei nuovi concorrenti de La Talpa. Ha 33 anni ed è nato a Belgrado, lavora come modello per diversi brand, come Versace e Armani ed è fidanzato con Madalina Doroftei da circa sette anni. Ha già esperienza in tv, avendo partecipato a programmi come Ballando con le stelle.

A cura di Sara Leombruno

Alessandro Egger è il bambino che ha prestato il volto alle pubblicità Kinder ed è uno dei nuovi concorrenti de La Talpa, il reality condotto da Diletta Leotta in onda su Canale 5 da martedì 5 novembre. Ha 33 anni ed è nato a Belgrado, lavora come modello per diversi brand, come Versace, Moncler e Armani. È fidanzato con Madalina Doroftei da circa sette anni. Ha già esperienza nel mondo della televisione, avendo partecipato a programmi come Ballando con le stelle nel 2022.

Chi è Alessandro Egger, il bambino della Kinder è un modello

Alessandro Egger è nato a Belgrado nel 1991 e quando aveva solo sei anni fuggì dalla guerra per trasferirsi con la famiglia in Italia, dove già lavorava sua madre Cristina Egger. Andò a vivere a Como, poi a Londra e, infine, si spostò definitivamente a Milano, dove iniziò la carriera da modello. Versace, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Moncler, Armani, Calvin Klein sono tra i marchi per i quali ha lavorato negli ultimi anni, ricevendo anche un premio come "Modello dell'anno", nel 2019.

Alessandro Egger all'Ischia Global Festival 2024

Alessandro Egger è fidanzato con Madalina Doroftei

Dal 2017 circa Alessandro Egger è legato alla modella rumena Madalina Doroftei, con la quale convive. L'8 luglio 2023, sul profilo Instagram, il modello ha postato una fotografia dove si vede la mano sinistra della fidanzata con un anello all'anulare e accanto la didascalia: "Mi ha detto di sì":

Tanti tanti anni fa, il nostro primo appuntamento è stato al Mc Donald in Duomo abbiamo pranzato con due insalate se ricordo bene, Oggi siamo sempre in Duomo in un altro posto più elegante ma con lo stesso amore anche più forte.

Il passato di Alessandro Egger e il legame con la mamma

La mamma di Alessandro Egger è Cristina Egger, Gran Dama della Real Casa Savoia ed ex modella famosa negli anni ’90. A diciassette anni è andato via di casa: "Non era una cosa che volevo, sono andato via perché sono stato accompagnato alla porta". Quando ha lasciato casa si sentiva "distrutto, stravolto", ma "la vita va avanti, sei tu che dai importanza alle cose, scegli tu a cosa dare importanza". La madre, però, racconta una versione diversa dei fatti: "Non voglio dire che sta mentendo, ma la sua mente ha interpretato in modo errato quello che è successo. I suoi ricordi sono falsati" ha detto la donna, prima di rivelare che Alessandro sarebbe sempre stato un bambino "inquieto e ribelle" che andava male a scuola. Così a 19 anni decise di dargli un ultimatum: "Se vieni bocciato trovati un lavoro e diventa indipendente" – gli disse – "per spronarlo, e quando è stato bocciato ancora, abbiamo litigato e se n’è andato di casa". A Ballando con le stelle, raccontò di non avere più rapporti con la madre, con la quale partecipò a Pechino Express nel 2017.