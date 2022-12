Alessandro balla a sorpresa con la nonna: sarebbe stato bello vedere la madre Cristina Egger A “Ballando con le stelle” arriva la nonna di Alessandro per un ballo a sorpresa, ma viene lasciata ai margini ancora una volta Cristina Egger. L’ironia di Selvaggia Lucarelli: “C’è un parente a cui vuoi bene, allora”.

"C'è un parente a cui vuoi bene, allora". L'ironia di Selvaggia Lucarelli ha detto tutto. Nella puntata di Ballando con le stelle che anticipa la finalissima, c'è stato un momento "sorpresa" per i concorrenti. Ad Alessandro Egger è stata fatta arrivare sua nonna per un ballo a sorpresa. Ovviamente, la storia che ha tenuto banco in questa edizione è stata proprio la presunta lite di Alessandro con tutta la sua famiglia. Sua madre Cristina Egger, in particolare, ha chiesto aiuto proprio a Fanpage.it per smontare le tesi di suo figlio e ribadire che la famiglia non lo ha mai allontanato.

Proprio per questo motivo, sarebbe stato bello vedere una sorta di pace fatta, un accordo, una bandiera bianca fissata e accordata proprio in un momento come questo. Dopo l'intervento di Selvaggia Lucarelli, c'è stato un vivo imbarazzo sia da parte della nonna sia dalla parte di Alessandro. "Io ho quattro nipoti", dice la nonna, "lui è il primo". "Per il pubblico…", risponde Alessandro Egger, cercando di sviare il discorso e portare l'attenzione su altro.

Le parole di Cristina Egger

A Fanpage.it, la Gran Dama della Real Casa Savoia si è sfogata in una intervista che ha fatto molto rumore, attaccando la produzione di Ballando con le stelle: "Gli italiani non hanno capito un benemerito ciccio di quello che è Alessandro. Me li sento che dicono: “Ah poverino, chissà che madre”. Io ho tre figli, e mi creda, nessuno è abbandonato".