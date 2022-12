Alessandro Egger annuncia: “Dopo Ballando con le Stelle condurrò un programma in Tv” Finalista a Ballando con le Stelle e papabile vincitore di questa edizione, Alessandro Egger parla del suo futuro e a RTL 102.5 News annuncia che condurrà un programma in TV.

A cura di Andrea Parrella

Alessandro Egger è pronto alle ultime due puntate di Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci, dopo una settimana di pausa causa mondiali, tornerà sabato 17 dicembre con la seconda semifinale di questa edizione. Il concorrente, che è sicuramente tra quelli che più ha fatto parlare di sé in questa edizione, sta già pensando a quello che accadrà dopo la finale del 23 dicembre.

"Dopo Ballando con le stelle farò il conduttore in tv", ha annunciato Egger in diretta in radiovisione su RTL 102.5 News nel corso del programma Trends & Celebrities. Senza dare anticipazioni troppo specifiche, Egger ha quindi aggiunto: "Ho avuto dei contatti e a questo punto – non posso ancora dirvi dove e quando – lascerò Milano per trasferirmi a Roma". Il modello ha quindi parlato di quelli che sono i suoi desideri per il futuro, spiegando: "Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione".

Alessandro Egger e il rapporto con la famiglia

Il percorso di Alessandro Egger a Ballando con le Stelle è stato inevitabilmente segnato dal racconto sui rapporti con la famiglia. Il modello ha infatti raccontato di essere stato abbandonato, versione ampiamente contrastata dalla madre, che a Fanpage.it ha raccontato le cose siano andate in modo radicalmente diverso: "Non abbiamo rapporti perché è già da un po’ che non vuole rivolgersi alla famiglia. Lo abbiamo cercato, tutti i membri della famiglia gli hanno mandato messaggi ma lui non vuole rispondere a nessuno. Vede, noi non lo abbiamo mai abbandonato. È stato lui a costruire questo muro, a costruire questa finzione, questo personaggio".

Egger vincitore della prima semifinale di Ballando

Intanto la prima semifinale di Ballando con le Stelle si è chiusa senza eliminati. I concorrenti sono stati sottoposti ad una prima speciale, trattandosi della seconda semifinale ed essendoci meno coppie in gara, dunque il tempo per più performance. Il vincitore è stato proprio Alessandro Egger, che ha conquistato i 10 punti speciali dei giudici e è classificato primo nella classifica provvisoria.