Stefano De Martino sull'imitazione del GialappaShow: "Mi dipingono spocchioso, ma è una cattiveria che non ho" Stefano De Martino ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, firmata da Aldo Cazzullo ed Elvira Serra, nella quale risponde alla imitazione che gli viene fatta al GialappaShow.

Stefano De Martino ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Intervista firmata da Aldo Cazzullo e Elvira Serra nella quale risponde per la prima volta all'imitazione di Gigi (di Gigi e Ross) al GialappaShow: "Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho". Proprio sull'imitazione di Stefano De Martino, Fanpage.it ha pubblicato questa mattina (a firma di Gaia Martino) una lunga intervista a Gigi e Ross che rivelano: "Abbiamo avuto il feedback di Amadeus".

Le parole di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha spiegato che non si riconosce nella parodia di Gigi Esposito in GialappaShow: "Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede". E sull'Auditel: "L’Auditel lo leggo al contrario: se facciamo il 25 per cento di share, diciamo che il 75 non ci ha guardato".

"Ad Amici mi sono montato la testa. Belen? La bellezza non è tutto"

Ma l'intervista nasconde anche altre due chicche. La prima: una confessione. Quando durante Amici iniziò a montarsi la testa: "In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l’italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l’inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi". E su Belen:

Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l’ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia. Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un’altra generazione, un’altra vita: in teoria non c’era gara.

"Come l’ha conquistata?" è la domanda. La risposta: "Ballare insieme ha subito accorciato le distanze. È un peccato che oggi più nessuno balli un lento: sterno contro sterno, cuore contro cuore; si risparmia un sacco di tempo, l’invito a cena, l’approccio con il cuore in gola…".