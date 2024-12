Stefano De Martino condivide la sua parodia al Gialappa Show, la reazione del conduttore dopo i rumors

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo l'ultima puntata del Gialappa Show su Tv8, Stefano De Martino ha condiviso tra le sue stories di Instagram il video della sua parodia di Luigi Esposito del duo Gigi e Ross. Un gesto che allontana le voci che circolavano sul suo conto e che lo vedevano disturbato dalla sua caricatura. Al Corriere commentò la performance del comico napoletano prendendo le distanze dalla "spocchia e la cattiveria" esaltata nella parodia.

La reazione di Stefano De Martino alla sua parodia

Per l'ultima puntata di Gialappa Show, Gigi di Gigi e Ross ha ballato al centro dello studio facendo la parodia di Stefano De Martino. Subito dopo, il comico ha scherzato: "Buonasera, grazie. Benvenuti all'ultima puntata di Affari Tuoi. Scusate, vi chiedo scusa, perchè so che vi ho messo in imbarazzo con la mia presenza scenica. Mi dispiace chiudere ora questa edizione, ora che eravamo arrivati a 100milioni di spettatori", le parole prima di mostrare un filmato di Francesco Paolantoni legato. "Stefano, liberami dai", le parole dell'attore e comico. Dopo aver giocato con i pacchi di Affari Tuoi contenenti dei gadget tipici di Natale, la tombola e un pandoro, è arrivata la finta chiamata da Amadeus: "Ue amico mio, come stai? Non vedevo l'ora di sentirti". Con una IG story Stefano De Martino ha reagito alla performance caricando il video dello sketch e taggando il comico con delle emoticon degli aerei.

Cosa aveva detto Stefano De Martino sulla sua parodia

Stefano De Martino ha rotto il silenzio riguardo la sua parodia a Gialappa Show poche settimane fa. Dopo l'intervista di Fanpage.it a Gigi e Ross, il celebre conduttore di Rai 1 spiegò al Corriere che la sua imitazione lo aveva divertito molto. "Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede", le parole. Inizialmente era circolata voce che se la fosse presa: le sue parole e la condivisione social allontanano ufficialmente i rumors.