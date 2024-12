Stefano De Martino balla in piazza a Napoli con i venditori di calzini ambulanti: “Resta sempre umile” Stefano De Martino a Napoli, in Piazza Dante, si è divertito a ballare sulle note della canzone Pe ‘te conquistà di Nino D’Angelo insieme ai venditori di calzini ambulanti Totò e Peppino i calzinari, famosi su Tik Tok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino si trova a Napoli in questi giorni e ieri, mentre passeggiava per le vie del centro, è stato fermato dai venditori di calzini ambulanti Totò&Peppino i Calzinari. Con loro, in Piazza Dante, si è divertito a ballare sulle note della canzone di Nino D'Angelo, Pe ‘te conquistà. Il conduttore di Affari Tuoi ha seguito i passi dei due venditori ambulanti diventati virali sui social imitando, poi, le movenze del cantautore napoletano. De Martino si trova a Napoli per fare le prove del suo Meglio stasera, one man show in programma al Teatro Politeama dal 26 al 29 dicembre.

Il video di Stefano De Martino con i venditori di calzini ambulanti

Totò e Peppino i calzinari, i venditori ambulanti di calzini diventati virali su Tik Tok per i loro video, hanno incontrato Stefano De Martino per le strade del centro di Napoli e con lui si sono divertiti a ballare sulle note della canzone di Nino D'Angelo, Pe ‘te conquistà. Il conduttore sorridente ha ripetuto tutti i passi dei due tik toker e ha imitato con loro le movenze del cantautore napoletano. Il video è diventato in poco tempo virale raggiungendo oltre il milione di visualizzazioni ed è stato condiviso anche dallo showman attraverso le sue stories di Instagram.

Nei migliaia di commenti al video tanti complimenti al conduttore che, nonostante la notorietà, "è uno di noi", scrivono. Poi ancora: "Stefano sei un ragazzo umile", "De Martino è rimasto un ragazzo semplice".

Leggi anche Il Tg1 organizza la festa di Natale a tema Affari Tuoi: il direttore Chiocci nei panni di De Martino

Stefano De Martino a Napoli per le prove del suo spettacolo teatrale Meglio Stasera

Il conduttore di Affari Tuoi, game show in onda nell'access prime time di Rai 1 tutti i giorni, è tornato nella sua città d'origine, Napoli, per le prove del suo spettacolo teatrale "Meglio stasera". Stefano De Martino sarà in scena dal 26 al 29 dicembre al Teatro Politeama con il suo show nel quale si racconta accompagnato dalla sua band di Bar Stella, la Disperata Erotica Band e da un corpo di ballo. Ieri sul suo profilo Instagram ha condiviso alcuni scatti inediti delle prove.