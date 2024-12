video suggerito

Andrea Moccia fa la parodia di Geopop con Rosario Morra, lo sketch a sorpresa al Gialappa Show Andrea Moccia è comparso nell’ultima puntata di Gialappa Show per partecipare con Rosario Morra di Gigi e Ross nella parodia di Geopop. “Bello, divertente, ma io sono un divulgatore scientifico serio” ha scherzato nello sketch. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Andrea Moccia ha partecipato all'ultima puntata di Gialappa Show andata in onda su Tv8 ieri, lunedì 9 dicembre 2024. Il fondatore e direttore editoriale di Geopop, ha fatto la parodia "Geoflop" insieme a Rosario Morra di Gigi e Ross. Una sorpresa che ha fatto sorridere tutti i telespettatori che hanno commentato divertiti su X la performance.

La parodia di Geopop di Rosario Morra e Andrea Moccia

Lo sketch di Rosario Morra per l'ultima puntata di Gialappa Show ha regalato una sorpresa ai telespettatori. Il comico del duo Gigi e Ross ha fatto la parodia di Andrea Moccia di Geopop con il fondatore e direttore editoriale della piattaforma. Sono comparsi in video insieme: "Ma è quello vero" hanno commentato i "Gialappi", Marco Santin e Giorgio Gherarducci, durante la visione del video. "Altro che Geopop, questa è la vera divulgazione scientifica" ha scherzato Andrea Moccia nello sketch accanto al comico, poi ha continuato. "Seguite la nostra pagina, ma soprattutto mettete del finto rossetto sulla camicia di Alberto Angela, è molto importante". Al termine del video, Andrea Moccia ha concluso: "Bello, divertente, ma io sono un divulgatore scientifico serio. Quindi questa cacata in onda non può andare". "Ma siamo già in onda" ha risposto Rosario Morra. "Ah, Geoflop, alla prossima puntata", la conclusione del video.

Rosario Morra sulla parodia di Andrea Moccia a Gialappa Show: "C'è grande stima"

Intervistati da Fanpage.it, Gigi e Ross hanno parlato della loro partecipazione a Gialappa Show e Rosario Morra, raccontando i dettagli della sua parodia, aveva già anticipato che per l'ultima puntata del programma in onda su Tv8 era in programma una sorpresa: "Solitamente quando io e Gigi prendiamo di mira qualcuno, è perché c'è una grande stima dietro. Guardando i video di Geopop, abbiamo pensato: "Perché non ci divertiamo a parodiarli?". Lui si è divertito tanto. Poi, nelle prossime puntate, ci sarà una sorpresa, ci divertiremo", le parole.