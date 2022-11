Giaele e i “limoni” del gioco della bottiglia: “Io quando c’è da giocare, gioco fino in fondo” Anche nella puntata del 7 novembre, viene fuori la liason tra Giaele e Antonino Spinalbese. Lei: “Gioco fino in fondo”.

Sofia Giaele De Dona sempre protagonista al Grande Fratello anche nel corso della puntata del 7 novembre. Alfonso Signorini le mostra di nuovo le immagini riepilogative dell'ultima puntata, le mostra il segmento della lettera di suo marito Bradford Beck e le reazioni delle ultime giornate. L'arrivo di nuovi personaggi e concorrenti ha dato nuova linfa e nuove possibilità di "estendere" le proprie conoscenze. Giaele si sente molto provata, ma lei continua a pensare ad Antonino Spinalbese. Anche nella puntata del 7 novembre, viene fuori quest'aspetto. Anzi, in settimana, non si è fatto altro che ritornare a punzecchiare a distanza Bradford con vari ‘limoni' dopo il gioco della bottiglia, e poi il bacio allo stesso Antonino. "Ti sei scatenata", ha detto Alfonso Signorini. "Io quando c'è da giocare, gioco fino in fondo", ha risposto Sofia Giaele De Donà.

Le parole di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese è stato stuzzicato da Alfonso Signorini sul bacio: "È stato un momento assolutamente piacevole. Cinquanta giorni che non baciava nessuna, mi ha dato una bella sensazione. È stata la prima volta ed è andata benissimo. Replicare? No, dai. Non sarebbe la stessa cosa, non avrei la stessa sensazione". Bradford Beck avrà ancora gatte da pelare anche per le prossime settimane.

Un bacio anche a Luciano

Il gioco della bottiglia ha costretto Sofia Giaele De Donà a baciare anche Luciano, che però confessa simpatie per Nikita Pelizon, che è gettonatissima: "Ma cosa farà Nikita agli uomini", spiega Alfonso Signorini. Luciano però spiega di lasciare il posto a chi c'era già prima, perché non vuole rovinare i rapporti con nessuno. Sicuramente ci saranno altre conseguenze dopo tutti questi ormoni impazziti all'interno della casa. Bradford Beck si tornerà a mostrare sotto forma di lettera? Chissà…