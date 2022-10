Giaele De Donà ad Antonino Spinalbese: “Avevi detto che Ginevra fosse un’amica, che figura di mer**” Giaele De Donà si è sfogata con Antonino Spinalbese. Non accetta che il concorrente del Grande Fratello Vip non abbia chiarito di reputare Ginevra Lamborghini solo un’amica, così come ha assicurato a lei.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giaele De Donà si è sfogata dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa giovedì 13 ottobre. La concorrente ha trovato inopportuno essere additata gratuitamente come colei che provoca Antonino Spinalbese, nonostante lui sia interessato a Ginevra Lamborghini.

Lo sfogo di Giaele De Donà

Giaele De Donà si è sfogata con i suoi compagni di avventura e ha spiegato che Antonino Spinalbese ha parlato di Ginevra come di un'amica e mai come una donna a cui potrebbe essere sentimentalmente interessato:

L'ultima cosa che voglio fare è mettermi in mezzo tra lui e Ginevra se c'è qualcosa tra loro. Però venirmi a dire: "Per me Ginevra è solo un'amica" e poi in puntata non si espone mai…Poi passo io per quella che lo provoca, perché in casa quello è passato, quando lui è il primo che lo fa.

Infine, ha spiegato che quando Antonino la chiama Ginevra lo fa per farla arrabbiare e non perché stia pensando realmente a Lamborghini: "Anche quando mi chiama Ginevra, lo so che lo fa per scherzare, ma perché vuole fare arrabbiare me, non perché pensa a lei. Io passo per quella che ci prova con lui, lui che poverino è innamorato di Ginevra che sta fuori e io che mi voglio mettere in mezzo a loro. Se lo provoco è perché lui me lo lascia fare, mi ha fatto capire che fuori non c'è nessun interesse per Ginevra. Non mi metto in mezzo a una storia che sta nascendo".

Il confronto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Giaele De Donà, poi, è andata a parlare con il diretto interessato. Ad Antonino Spinalbese ha spiegato: "Mi hai sempre detto che tra te e Ginevra non c'è niente, che siete solo amici, che la vedevi addirittura come la tua migliore amica". E lui ha confermato: "Non c'è niente, è come una cugina". Giaele ha proseguito:

Mi hai fatto tutti questi discorsi qua, poi in puntata quando si parla di lei, fai credere che ci sia qualcosa e io passo per quella che ti provoca. Dici che stanno scherzando? No, non stanno scherzando. Ma a me va benissimo, se tu vuoi farti la storia d'amore con Ginevra. Però, non farmi passare per quella che si vuole mettere in mezzo a una storia che sta nascendo. È passato che mi chiami Ginevra, perché pensi a Ginevra e io che mi metto a provocarti, quando tu sei un santo.

Spinalbese ha fatto notare che lui non si è esposto in puntata. E questo ha fatto infuriare ancora di più Giaele: "Tesoro esponiti, parla, io provoco una persona se so che posso provocarla. Se tu sei interessato a una persona fuori, non mi sarei mai messa a provocarti, so che poi faccio una figura di me*** come ho fatto questa sera. Pensavo che tra te e Ginevra ci fosse solo un'amicizia e che tu non fossi interessato a lei. Tu non ti esponi e poi ti lamenti se passi per donnaiolo. Pensi solo alla tua reputazione, io ho fatto una figura veramente pessima". Spinalbese l'ha rassicurata:

Con Ginevra stiamo scherzando, lei dice: "Guarda che ti tengo d'occhio". Ma nel confessionale, quando mi hanno chiesto cosa succede tra me e te io ho detto: "Guarda, l'unica persona con cui posso giocare è lei".

E De Donà ha tagliato corto: "Devi dirlo in diretta, quando si parla di questa cosa, non in un confessionale che non viene montato".