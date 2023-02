GFVip, Oriana svela a Onestini quanto guadagna Daniele Dal Moro: “Tutti questi soldi per dormire” Oriana durante una sfuriata a seguito dell’ennesima litigata con Daniele Dal Moro, svela a Luca Onestini quanto guadagna l’ex tronista di Uomini e Donne per stare al Grande Fratello.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 6 febbraio, gli animi nella casa più spiata d'Italia si sono incrinati ancora di più, soprattutto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che continuano a battibeccare, nonostante siano ormai passate settimane dal loro avvicinamento. La gieffina, confidandosi con Luca Onestini, in un momento di rabbia, ha anche svelato quanto percepisce di compenso l'ex tronista per soggiornare nella dimora di Cinecittà.

Oriana svela quanto guadagna Daniele Dal Moro

Oriana è profondamente offesa dalle parole che Daniele le ha rivolto in puntata, sottolineando quanto non si fidi di lei e del suo modo di fare e quanto siano ormai diventati incompatibili. Nello sfogarsi con Luca Onestini la gieffina venezuelana dichiara di aver saputo da Daniele quanto guadagna per ogni settimana trascorsa nel reality. Si tratterebbe di una cifra piuttosto alta e della quale lei stessa di stupisce, dal momento che a suo avviso il gieffino non farebbe nulla per meritarsela:

Ho fatto una nave spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno, quella che prende meno di tutti sono io. Però quella che alza le montagna e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si prende 8.000 Euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello str***o. Ma poi 8.000 Euro per cosa? Fatemi capire, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini? Quello è uno s***zo. Non mi può trattare così io non gli ho fatto nulla. I dubbi e i suoi pensieri sai dove se li deve mettere?

Le lamentele di Oriana su Daniele

Nel frattempo tra i due pare che non ci sia più possibilità di ritorno ad un rapporto pacifico, almeno per quanto riguarda Oriana che ha espresso il suo dispiacere nei confronti dell'atteggiamento adottato da Daniele. Parlando con Matteo Diamante, quindi, dice la sua a riguardo: "Io dal giorno della puntata ho chiuso e non torno indietro perché essere messa sempre in dubbio mi fa star male. Se lui torna dicendo che si fida di me e non dice più quelle frasi ci posso pensare". La gieffina non le manda a dire e confidandosi dice di aver avuto un calo significativo nella percezione della sua autostima: "Continua a colpevolizzarmi di cose che non faccio. Se non vuole andare avanti basta, piuttosto che non mi parli più".