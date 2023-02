GFVip, Milena Miconi incontra la figlia Sofia: “Non avere dubbi, sei una madre perfetta” Milena Miconi riceve una bellissima sorpresa dalla figlia Sofia, arrivata al Grande Fratello Vip per rassicurarla e dirle di continuare il bellissimo percorso che sta portando avanti.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di giovedì 23 febbraio del Grande Fratello Vip, non sono mancati momenti emozionanti, come quelli dedicati a Milena Miconi. La showgirl ha ricevuto una bellissima sorpresa, incontrando sua figlia Sofia Graiani nel giardino della casa più spiata d'Italia. La ragazza, visibilmente emozionata, ha voluto tranquillizzare la madre, dicendole che sta facendo un percorso bellissimo e che tutti sono fieri di lei.

La sorpresa di Sofia alla madre Milena

Sofia entra nel giardino della casa di Cinecittà, capelli ricci e di un rosso acceso, occhi luminosi come quelli della mamma Milena, che guarda emozionata di fronte a lei, mentre a stento riesce a trattenere la commozione, immobilizzata dal freeze del programma. È così che la 19enne si rivolge alla mamma portandole i saluti di tutti che da casa la sostengono:

Ciao Mamma, sono un sacco emozionata, lo sai quanto è difficile per me stare qui oggi, davanti a un sacco di gente che sta a casa e che mi guarda, ma a te soprattutto. Sono qui perché ti voglio tranquillizzare, stai facendo una cosa bellissima, siamo tutti un sacco felici di quello che stai facendo, sei bravissima e lo pensiamo tutti, i nonni volevano che ti portassi questo messaggio, che ti vogliono bene e che sono felicissimi di quello che stai facendo. Continua così finché puoi, perché ormai sei arrivata qui, no? Quindi devi andare avanti, non ti tirare indietro, è vero che ci manchi tantissimo, però noi ti guardiamo tutti i giorni, sei 24 ore su 24 sulla nostra televisione, tu sei quella che sta soffrendo di più in questo momento, non potendoci vedere né sentire. Per noi è bellissimo vederti, perché a casa va tutto bene, noi stiamo tutti bene, papà sembra un po' impazzito da quando te ne sei andata, ha provato a fare una crostata e gli è venuto fuori una specie di mattone con la marmellata sopra, Agnese esce con le sue amiche tutti i giorni, io ho fatto qualche piccolo cambiamento,

"Amore mio come sei bella, sei stupenda" dice Milena Miconi con la voce rotta dal pianto, chiedendo subito quali sono i cambiamenti di cui ha parlato: "Visto che non mi piaceva tanto l'università, cambio facoltà, voglio fare psicologia, però adesso devo ricominciare", il volto preoccupato della gieffina si apre in una risata, una volta vista la felicità negli occhi della figlia che le dice: "Per me è importante essere qui, visto che hai un sacco di dubbi sul fatto di essere una buona mamma, se sono qui vuol dire che sei perfetta".

Milena Miconi e la figlia Sofia fanno teatro insieme

Interviene anche Alfonso Signorini che fa notare la somiglianza tra le due e sottolinea come per la giovane Sofia sia stato un gesto importante quello di apparire in televisione, e per smorzare questa timidezza, Milena aveva deciso di iscrivere la figlia ad un corso di teatro che poi hanno frequentato insieme: