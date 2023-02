GFVip, Matteo Diamante vorrebbe tornare con Nikita Pelizon: “La guardo e mi vengono i brividi” Matteo Diamante ha rivelato in un confessionale di guardare la sua ex, Nikita Pelizon, con occhi diversi e di provare per lei ancora qualcosa. La gieffina, però, non sembra essere intenzionata ad altro, se non ad un’amicizia.

Tra le ultime trovate degli autori del Grande Fratello Vip c'è quella riguardante l'ingresso di alcuni ex fidanzati e fidanzate all'interno della casa di Cinecittà, un esperimento, come spiegato anche da Alfonso Signorini, per capire che effetto fa la loro presenza in un contesto di vita così ristretto. Ebbene, la vicinanza tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon sembra aver dato i suoi frutti. Il modello ed ex naufrago ha dichiarato di guardare la sua ex con occhi diversi e di desiderare di averla al suo fianco.

I pensieri di Matteo Diamante

Una riflessione fatta in confessionale, che nasce da un discorso portato avanti da Matteo Diamante e Davide Donadei, proprio in presenza di Nikita, durante il quale il modello spiegava come ha vissuto alcuni momenti della sua relazione: "Quando mi alzavo la mattina, dopo che stavamo due giorni insieme, al terzo giorno mi sentivo non pressato..con il fiato sul collo" e lei, di tutta risposta: "Perché non mi hai mai considerato da una botta e via, quindi vedevi l’impegno affianco e scappavi". Diamante, quindi, chiamato a colloquio giornaliero, si trova a parlare dei sentimenti che nutre nei confronti della modella ammettendo di essere felice di questa vicinanza:

Non sono mai stato bravo ad amare, invece lei mi ha insegnato tutte le cose da non fare per avere una relazione perfetta e soprattutto le cose da fare per fare felice una donna. Incomincio già a star male in questo momento qua, perché la guardo e mi vengono i brividi, mi sale…cioè vorrei mettere uno scotch davanti alle telecamere e…Oggi la vedo con occhi diversi. Voglio per la prima volta ascoltarla, cercare di starle vicino il più possibile e poi godermela. Non mi sto facendo nessuna pressione, non voglio rovinare il suo percorso, non sono venuto qua per questo.

Le parole di Nikita Pelizon sul suo ex

La gieffina, dal canto suo, sembra aver capito che da parte del suo ex ci sia qualcosa di più di un semplice affetto, ma al momento ha rivelato di non volere da lui qualcosa di diverso. Raccontando del loro rapporto, Nikita ha dichiarato: