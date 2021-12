GFVip, Jessica Selassié accusata dalla sorella di Alessandro Basciano: “Ho capito la tua strategia” La sorella di Alessandro è pronta a difenderlo dalle insidie delle Selassié. Ai suoi occhi Jessica sarebbe molto risentita del rifiuto di Basciano: “Vuoi separare Sophie da Alessandro, se non può stare con te nemmeno con lei”.

A cura di Giulia Turco

Jessica Selassié nella casa del GFVip continua a gradire le attenzioni di Alessandro Basciano, nonostante l'ex concorrente di Uomini e Donne sia sempre più vicino a Sophie. E nonostante, soprattutto, la Selassiè abbia replicato al due di picche con una nomination nell'ultima puntata. Non ci sta la sorella di Basciano, Giorgia Nicole, la quale sui social si fa sentire a gran voce in difesa di Alessandro. Senza peli sulla lingua, punta il dito contro Jessica e la sorella Clarissa fuori dalla casa.

La sorella di Basciano lo mette in guardia da Jessica

Giorgia Nicole Basciano non stacca gli occhi dallo schermo della diretta un minuto, da quando il fratello Alessandro è entrato nella casa del GFVip. La ragazza è pronta a difenderlo dalle insidie delle Selassié, in particolare da Jessica e Clarissa che starebbero a suo avviso cercando il modo di screditarlo. Nel corso dell'ultima puntata, Clarissa dallo studio aveva invitato Jessica a prendere le distanze da Alessandro, apostrofato come "il Tizio" e a vivere la sua esperienza in maniera spensierata. "Cara la mia Clarissa, il Tizio, come lo hai definito, mio fratello ha un nome: Alessandro. Di principessa non hai nulla, sei solo una maleducata", tuona la sorella di Basciano su Instagram. Ai suoi occhi Jessica sarebbe solo risentita del rifiuto di Alessandro: "Tanto amica poi lo nomini? Falsona. Lo fai per separare Sophie da Alessandro, questa è la tua strategia, se non può stare con te nemmeno con lei giusto?".

Il flirt tra Alessandro Basciano e Sophie

Nel frattempo Jessica nella casa è sempre più infastidita dai comportamenti dei due piccioncini, che passano ore sotto le coperte a scambiarsi effusioni e confidenze. La sintonia tra Alessandro e Sophie è evidente, ma per l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe non esserci un lieto fine al nuovo triangolo amoroso. Stando alle indiscrezioni, la dinamica in corso non sarebbe altro che il pretesto per dar modo agli altri concorrenti di screditare il comportamento di Sophie. Accusata di voler stare al centro dell'attenzione a tutti i costi, la 19enne potrebbe presto uscire di scena.