GFVip, il segreto di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Sapevo del tuo ingresso” “Mi aveva detto: a metà del tuo percorso entrerà un imprenditore giovane che ti piacerà tantissimo”. Basciano chiude il microfono a Sophie, intuendo che è meglio evitare di rendere pubblica la loro conversazione.

A cura di Giulia Turco

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al GFVip hanno scoperto una complicità inaspettata. Tra i due concorrenti nella notte di Natale è esploso il feeling. Non solo si sono scambiati baci passionali lasciandosi andare alla possibilità di un nuovo flirt, si sono aperti a confessioni segrete, lasciando intendere che fuori dalla casa la loro conoscenza era già stata messa in preventivo. Nonostante dai loro dialoghi non si senta fare esplicitamente il suo nome, sembra esserci anche in questo caso lo zampino di Fabrizio Corona.

Cosa si sono detti Sophie e Alessandro a microfoni spenti

Tra un momento di effusione e l'altro, Sophie ha fatto una confessione ad Alessandro. Parlando sottovoce, gli ha sussurrato: "Te lo giuro su mia madre, mi aveva detto: a metà del tuo percorso entrerà un imprenditore giovane che ti piacerà tantissimo.. te lo giuro su mia madre!". Non è chiaro a chi fa riferimento l'ex tronista, ma Basciano sembra intuire che è meglio evitare di rendere pubblica la loro conversazione. Così le toglie il microfono, lo mette in tasca e le sussurra qualcosa all'orecchio. "Non sto scherzando", si sente non appena riattacca il microfono. Non è escluso che l'ex concorrente di Temptation Island sia parte della batteria di ingressi previsti dall'ex paparazzo, che con Sophie avrebbe imbastito un ottimo rapporto.

La passione tra Sophie e Alessandro Basciano

Dopo essersi lasciati andare a un bacio passionale, Sophie e Alessandro si sono addormentati stretti in un abbraccio nella notte di Natale. La mattina si sono svegliati scambiandosi coccole e auguri. Qualche ora dopo, chiusi nella sauna hanno affrontato il discorso: Sophie cerca di trattenersi dal cedere alle attenzioni del ragazzo, il quale vorrebbe invece conquistare la sua fiducia. "Perché non ti fidi? Se tu puoi fidarti di me, abbiamo la possibilità di viverci senza dimostrazioni, però devo avere un risconto se no lascio stare". Sophie è innegabilmente coinvolta e tutto lascia pensare che presto si lascerà andare alla passione.

