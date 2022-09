GFVip, Ginevra Lamborghini delusa da Sofia Giaele: “Sei venuta a parlarmi, poi hai sputato veleno” Ginevra Lamborghini scopre che alcune delle sue compagne d’avventura hanno parlato male di lei. Poi riceve una bellissima sorpresa dal padre per il suo compleanno.

Ginevra Lamborghini è stata sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello una delle concorrenti su cui il pubblico ha puntato gli occhi, insieme ad Alfonso Signorini che non perde occasione per chiacchierare un po' con lei, visti i trascorsi non idilliaci con sua sorella Elettra. Per il suo compleanno la gieffina ha ricevuto un regalo speciale, ma ha avuto anche delle sorprese non propriamente piacevoli da parte di alcune delle sue compagne d'avventura.

Lo scontro tra Ginevra e Sofia Giaele

Come solitamente accade, infatti, la durante la puntata Signorini mostra ai concorrenti i video in cui gli altri inquilini parlano tra loro e fa ascoltare a Ginevra quello che hanno detto Elenoire, Sara Manfuso e Sofia Giaele, parlando della sua esuberanza, del voler essere sempre al centro dell'attenzione. Quest'ultima, poi, aveva anche parlato a quattr'occhi con la Lamborghini, per poi criticare alcuni suoi comportamenti, lasciando la gieffina di stucco e visibilmente dispiaciuta. L'influencer, dopo i video mandati in onda, ha quindi preso parola:

Allora io con Ginevra ne ho parlato sono entrata con i pregiudizi, ho ricevuto una chiamata con una amica in comune che ho con Elettra e mi sono state dette delle cose non belle su Ginevra. Mi è stato detto di starle lontana, quando sono entrata avevo una sorta di barriera, però ho deciso di andarle a parlare. Non l'ho fatto con cattive intenzioni.

Ginevra, quindi, ha immediatamente ribattuto dicendo: "Hai sparato del veleno che non me l'aspettavo. Ci sono rimasta male per voi due. Io sono un po' esibizionista non lo nego, mi piace il mio corpo non lo nascondo e mi piace anche molto scherzare, chi ha capito questo ha capito tutto".

La sorpresa del papà

Prima di questo confronto, però, c'era stato uno spazio interamente dedicato alla gieffina, in cui sono stati mostrati alcuni momenti di fragilità, alcune confessioni intime, parlando del rapporto con la sorella Elettra: "Cerco di non pensarci, mi riempio la vita di tante cose belle, ho gli amici, le mie passioni. È da tre anni che il mio desiderio è sempre lo stesso, mi auguro di fare presto pace con lei e che si possa andare avanti" dice Ginevra rispondendo alla domanda di Alfonso Signorini su cosa avesse desiderato per il suoi 30 anni. Arriva però il momento di una sorpresa speciale, chiamata in Mistery Room le viene mostrato un video in cui appare suo padre che le dice:

Ciao Ginevra buon compleanno, sono trenta adesso sono arrivati, sei molto brava, sei una donna colta, brillante, te ne faccio un altro di augurio, spero che tu possa trovare un equilibrio con tua sorella e dirvi tutto quello che non siete riusciti a dirvi in questi anni, e questo è l'augurio più grande che io possa mandarti, che vale più di un mazzo di fiori o di una torta con le candeline.

Un'emozione fortissima e coinvolgente che ha travolto Ginevra, scoppiata in lacrime: "È stato un papà meraviglioso, ci siamo scontrati tanto io e il mio papà, gli devo tanto, tutto, lo amo tanto. Grazie per questo regalo è bellissimo".