GFVip, Edoardo Tavassi stuzzica Spinalbese: “Antonino è passato da fare piedino a Belén a Oriana”

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli aspetti della vita di Antonino Spinalbese che destano più interesse c'è senza dubbio la sua storia con Belen Rodriguez, considerata una delle donne più belle della tv italiana. A questo proposito, Edoardo Tavassi non ha perso occasione per approfondire come si sono conosciuti e come l'ha conquistata, scivolando anche in una piccola gaffe nei confronti della nuova fiamma del bel parrucchiere, ovvero Oriana Marzoli.

Antonino racconta come ha conquistato Belen

Una clip che non lascia dubbi quella in cui Antonino Spinalbese racconta ad Edoardo Tavassi come è stato l'incontro con la showgirl argentina, stuzzicato proprio dal romano: "Mi avevano chiamato perché dovevo fare i capelli a casa, dopo che abbiamo finito lei dà una cena e arrivano altri suoi amici" e il gieffino stupito gli chiede: "E tu che hai fatto? Ti sei autoinvitato? Cioè sei rimasto da Belen, così?" e Antonino risponde divertito: "Sì, ma no, è sottinteso, avevamo già capito entrambi".

Spinalbese introduce, poi, un ulteriore dettaglio che lascia esterrefatto Tavassi: "Gli scrivevo quello che pensavo, con dei bigliettini", "Ma tipo cosa gli scrivevi?" chiede incuriosito Edoardo: "Mah non so qual è la tua canzone preferita. E poi gli facevo piedino".

La battuta di Edoardo Tavassi su Oriana Marzoli

Ancora più sbalordito Tavassi commenta nel confessionale le gesta del suo coinquilino: "Ma forse non ci rendiamo conto che lui scriveva i bigliettini a Belen", ma il racconto di Antonino continua: "Stava per finire quella giornata e lei mi ha scritto un messaggio. “Come stai?". Edoardo incredulo, ridendo gli dice: "Ma io sarei morto lì, Belen che mi manda un messaggio, per me può bastare".

Chiuso nella stanza segreta del confessionale, però, il gieffino si lascia andare ad una battuta scherzosa inerente all'ultimo flirt di Antonino, coinvolto dalla conoscenza di un'altra latina: "Beh passare da Belen ad Oriana, come dire" dice Tavassi. Intanto, Oriana che ha assistito alle clip, guarda con un certo sdegno il fratello di Guendalina e con una certa superiorità non risponde nemmeno alle provocazioni di Alfonso che le chiede: "Ma con te Antonino ha fatto piedino?" la new entry quindi ha risposto di "no" scuotendo la testa, con Antonino che risponde al suo posto: "Gliel'ho fatto, con tutti e due i piedi eh, solo che adesso non mi parla perché ce l'ha con me".