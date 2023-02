GFVip, Daniele Dal Moro urla contro Martina Nasoni: “Sei ridicola, vattene, tornatene a casa” Lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni al GFVip. I due ex si scontrano e il veneto arriva ad urlare contro la gieffina: “Vattene a casa, sei ridicola”.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip, dove Daniele Dal Moro e Martina Nasoni litigano violentemente durante il pomeriggio. Il gieffino che cede facilmente agli attacchi d'ira, si scaglia nei confronti della sua ex, dicendole anche di lasciare la casa dopo che la ragazza aveva manifestato l'intenzione di prendere le distanze da lui per non strumentalizzare il loro rapporto.

La discussione tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro

Seduti in sauna a chiacchierare, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si confrontano ed è lei a prendere parola: "Ad oggi credo che prenderò una debita distanza da te, a questo punto non mi sembra corretto nei confronti di Oriana". La gieffina teme che il legame tra lei e l'ex tronista possa essere strumentalizzato e questa cosa fa infuriare Dal Moro: "Se pensi che questa cosa sia da parte mia usciamo da qua e non parliamo neanche, ti mando affanculo. Tu pensi che io strumentalizzi questa cosa? Io? Martina, vai a cagare e tornatene a casa, ragazzina" dice visibilmente nervoso uscendo dalla sauna e alzando il tono della voce. Nasoni si allontana dal giardino quasi a voler seguire Daniele e dice: "Dani pensa a quello che fai, non hai capito un cavolo". Intanto, lui, parlando ad alta voce: "Meglio che me ne sto zitto perché se no mi incazzo, meglio che me ne sto tranquillo".

L'ira di Daniele Dal Moro

Ormai entrati in casa i due continuano a battibeccare, seppur davanti a tutti, e Oriana chiede spiegazioni perché non ha ben capito di cosa i due stiano parlando e quindi Martina le spiega: "Io penso che sia giusto prendere le debite distanze da Daniele per non far soffrire te. Non c’entri tu Oriana, sono io che gli ho detto che avrei preferito prendere le distanze, per non creare problemi tra voi, perché non ho intenzione". Daniele, riprende a parlare, intervenendo:

Guarda che io sono tranquillo aldilà di quello che fai tu. Fai poco la furba con me perché se no mi incazzo. Non mi rompere le balle, tu puoi dire quello che vuoi, puoi pensare quello che vuoi, perché se vieni da me a dire che strumentalizzo questa cosa, perché io più di essere carino con te e arrivare a litigare con lei, io non so cosa dirti. Se tu pensi che io…ma sono io che la tengo la distanza, non ti preoccupare, ma tu mi hai appena detto che io strumentalizzo questa cosa.

La gieffina continua a sostenere che il loro rapporto potesse essere strumentalizzato, scatenando ancor di più l'ira del veneto: "Ma per cosa? Perché ti saluto, ho paura anche di darti un abbraccio, ma sei seria? Ma vattene affanculo, ma tornatene a casa, venire qua a fare che?". Lei, offesa, aggiunge: "Io pensavo che ci fosse un bene sincero", Dal Moro le risponde a tono: "E invece no? Ma vattene a cagare, sei tu che non hai un bene sincero. Martina sei ridicola".