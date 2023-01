GFVip, Antonella Fiordelisi confessa di avere un ritardo: “Io e Edo lo facciamo tutti i giorni” Antonella Fiordelisi confessa di avere un ritardo di qualche giorno e sarebbe intenzionata a chiedere un test di gravidanza. La gieffina, poi, rivela anche qualche segreto sulla sua intimità con Edoardo Donnamaria.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon è nata un'amicizia che, per molti fan del programma si è rivelata una sorpresa, intanto le due gieffine si confidano l'una con l'altra e l'influencer campana ha raccontato all'amica di avere un'attività sessuale piuttosto continua con Edoardo Donnamaria, al quale, nel frattempo da rivelato di avere un ritardo di qualche giorno e di essere intenzionata a chiedere un test di gravidanza agli autori del Grande Fratello.

Antonella Fiordelisi confessa di avere un ritardo

La schermitrice nella serata di mercoledì avrebbe rivelato le sue preoccupazioni al fidanzato, dicendogli di essere in attesa del ciclo mestruale che non accenna a presentarsi: "Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, bo stiamo a vedere dai". La gieffina è sembrata piuttosto tranquilla, ma a quanto pare sembrerebbe intenzionata ad a fare un test di gravidanza qualora dovesse esserci un ritardo più consistente. Il sogno di Sonia Bruganelli, ovvero far entrare nella Casa una donna in dolce attesa, aleggia nell'aria, ma è decisamente presto per correre a conclusioni così affrettate.

Le confessioni di Antonella a Nikita

Intanto, Antonella Fiordelisi ha sviscerato la situazione anche alla sua nuova confidente Nikita, la quale è rimasta piuttosto perplessa e alla domanda su come fosse possibile, stando nella Casa, che possa accadere una cosa del genere, la schermitrice non ha esitato a raccontare le sue più intime abitudini all'amica. La gieffina, infatti, ha detto che da quando hanno iniziato a frequentarsi e la loro relazione ha preso una piega più seria, loro si ritagliano un certo spazio: "Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare". Insomma, tra una litigata e l'altra la coppia ha trovato il modo per fare pace e anche piuttosto di frequente. Nonostante questo, però, Antonella nutre ancora qualche dubbio nei confronti del suo compagno: