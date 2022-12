GF Vip squalifica Riccardo Fogli, Salvo Veneziano: “So da fonti ufficiali che siete stati costretti” Salvo Veneziuano commenta la squalifica di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip: “So da fonti certe che siete stati costretti, altrimenti avreste fatto finta di niente”.

A cura di Stefania Rocco

È caustico il commento di Salvo Veneziano, ex concorrente del GF Vip squalificato per le frasi sessiste su Elisa De Panicis, a proposito della decisione della produzione di squalificare Riccardo Fogli per avere pronunciato una bestemmia. Salvo, da anni ormai, conduce una guerra senza quartiere contro Alfonso Signorini, conduttore del popolare programma di Canale5. È solito commentare, in genere in negativo, quello che accade nella Casa di Cinecittà e, anche in questa occasione, ha reso noto il suo punto di vista sull’accaduto.

Salvo Veneziano commenta l’espulsione di Riccardo Fogli

Tra i commenti ricevuti dal posto Instagram con il quale Grande Fratello ha annunciato la squalifica di Riccardo Fogli è comparso quello di Salvo. Secondo Veneziano, la decisione di allontanare sul cantante sarebbe da attribuire a una “imposizione” ricevuta dall’alto (ma l’ex concorrente si guarda bene dal fare nomi che potrebbero circostanziare la sua accusa): “Stranamente vi siete svegliati… Ma da fonti ufficiali.. sieste stati costretti altrimenti facevate finta di nulla”.

Il Grande Fratello Vip squalifica Salvo Veneziano

Con un comunicato, Grande Fratello ha reso nota la squalifica di Riccardo Fogli. A poche ore dal suo ingresso nella Casa, il cantante si è lasciato sfuggire una bestemmia. Quelle parole, ritenute gravi, hanno spinto la produzione del programma a prendere una ferma posizione nei suoi confronti, la più severa in assoluto, la squalifica immediata. “Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”, è quanto comparso nel post che motiva la decisione di allontanare il cantante. La permanenza del cantante nella Casa è durata solo una manciata di ore.