GF Vip, Romita censurato per le parole sulla Regina Elisabetta: “Famiglia in cui ci sono stupratori” Il giornalista del Tg1 critica i reali inglesi, esaltando la figura di Diana: “Come si può mostrare devozione per una famiglia in cui ci sono stupratori e organizzatori di orge?”. La regia del programma silenzia le sue parole e stacca prima che possa continuare.

A cura di Andrea Parrella

La morte della Regina Elisabetta ha tenuto banco nelle ultime due settimane, dominando di fatto il dibattito e l'attenzione pubblica. Inevitabile che il tema entrasse in qualche maniera anche nella casa del Grande Fratello Vip, iniziato proprio nel giorno dei funerali della sovrana d'Inghilterra, celebrati lunedì 19 settembre. Al GF Vip si è aperto il dibattito nelle scorse ore e il tema è stato trattato con toni decisamente critici, al punto da costringere la regia a staccare audio e immagine improvvisamente.

Protagonista è stato Attilio Romita, ex volto del Tg1, tra gli inquilini di questa settima edizione del reality. Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti, che mostrano tutto il loro coinvolgimento per l'evento della morte della Regina Elisabetta, mentre Romita non sembra essere mosso dallo stesso spirito, non comprendendo l’enorme interesse per la famiglia reale. Elogiando Lady Diana, personaggio di cui Romita ha seguito la parabola proprio quando era nella redazione del Tg di Rai1, per poi scagliarsi contro la famiglia reale inglese:

“Ma voi avete visto i sudditi di Lady Diana al suo funerale? Era una roba pazzesca. Ma come si può essere innamorati e devoti alla Regina che era la più grande nemica di Lady Diana?“

Cristina Quaranta sottolinea che Elisabetta “ha governato un Paese in mezzo a soli uomini”, ma Romita continua nella sua invettiva, citando i più grandi scandali che hanno coinvolto i reali di recente: “Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, organizzatori di orge…?“.

A quel punto la regia toglie l'audio e stacca, di fatto interrompendo il discorso di Romita, che naturalmente alludeva alle vicende del Duca di York, Andrea, coinvolto nello scandalo sessuale Epstein e al quale la Regina ha revocato il trattamento pubblico di "Altezza Reale".