GF Vip, Miriana difende Lulù e attacca Katia e Manila: “Minacciano nomination, uno schifo” In casa al Gf Vip vanno definendosi sempre più i gruppi. Dopo il pesante attacco a Lulù, contestata da Katia Ricciarelli per il suo scarso impegno nelle pulizie, Miriana Trevisan si è schierata in difesa di Selassié.

Dopo lo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù, si vanno definendo le fazioni al Grande Fratello Vip. Un lavaggio piatti saltato ha scatenato la guerra nella casa. Ad aumentare il carico di tensione ci ha pensato un'uscita di Clarissa Selassiè sui social, con la quale l'ex concorrente si è scagliata contro Manila scatenando la dura reazione di quest’ultima durante l”ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021. "La più falsa del GF Vip", così l'ha definita l'ex coinquilina, facendo sprofondare nella delusione Manila Nazzaro.

Miriana Trevisan difende Lulù e attacca Katia e Manila

Da parte di Lulù Selassiè c'è stato un tentativo di chiarire con Manila in puntata, ma nelle ore successive a scagliarsi contro Selassié è stata Katia Ricciarelli, che ha lanciato accuse durissime per la sua mancanza di attenzione nelle pulizie. A schierarsi in difesa di Lulù è quindi arrivata Miriana Trevisan, che nel corso di un confessionale ha detto chiaramente la sua su Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli:

“Io Manila l’ho capita sin dall’inizio, perché lei voleva mantenere l’equilibrio di questa casa, e ci sono delle persone che non lo fanno tra cui anche Lulù. Lei va educata e va detto, però io la capisco perché sono fatta così. Bisogna accettarla perché sta migliorando.

Poi, riferendosi a quanto ha scatenato tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, ha detto: "“Davide, Katia e Manila non tanto, dicevano: ‘Adesso votiamo chi fa meno i servizi.’ Io ho fatto un silenzio assoluto. Questa roba per me è ridicola. Se per voi non è giusto che Lulù non rispetta i turni, glielo diciamo. Questa minaccia del voto mi fa schifo". Ad un nuovo appunto di Katia Ricciarelli sulle pulizie in seguito alla riduzione del budget settimanale per la spesa, Miriana ha quindi difeso nuovamente Lulù facendo notare come nella stanza arancione sia una delle poche a sistemare.

Le parole di Katia e Manila contro Lulù

Katia Ricciarelli, riferendosi a Lulù Hailé Selassié, aveva commentato così con Manila quanto accaduto nel corso della puntata del 27 dicembre, riferendosi naturalmente a Lulù: "Questa è proprio una carogna. Che carogna, non capisco come faccia Manuel a stare con una così". Manila Nazzaro le ha dato ragione: "Mi ha deluso tantissimo. Mi dispiace perché neanche Manuel è venuto a farmi una carezza ed è stata la cosa che più mi ha fatto male. Ho sempre fatto tutto quello che potevo fare per Manuel". Katia ha rincarato la dose: "Tre carognette sono. La più buona è Sophie. Vuoi mettere lei con quelle tre cose lì. Mamma mia". Manila ha concluso esprimendo la sua delusione anche nei confronti di Jessica: "Pure Jessica, io le sono stata accanto di cuore, l'ho aiutata. Tutto questo è stato veramente ingiusto".