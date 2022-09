GF Vip, Marco Bellavia: “Pamela ha mio stesso problema, ma non lo ammette”. La risposta: “Assurdo” Scontro in diretta tra i due, con Bellavia che contesta a Pamela Prati i suoi stessi problemi: “Perde di lucudità”. Lei non ci sta e risponde per le rime.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In queste prime settimane di Grande Fratello Vip sta emergendo, con potenza, la vicenda di Marco Bellavia, che da giorni mostra chiari segni di cedimento emotivo, figli di uno squilibrio che non cela, ma anzi mostra in tutta la sua potenza. Spesso vittima di pianto, è stato nominato da una percentuale maggioritaria di coinquilini proprio per la loro incapacità a rapportarsi con una persona difficilmente gestibile in alcuni momenti. Proprio a fronte del massivo numero di nomination, Bellavia ha risposto senza problemi spiegando la natura del suo disagio e chiedendo, in qualche modo, aiuto:

Mancandomi il tempo da scandire, delle cose fondamentali, non ho punti di riferimento, però conto di riuscire a portarli avanti se mi aiutate. Se una persona ha bisogno e gli altri ci sono, ce la farà.

Sonia Bruganelli difende Bellavia

Già a inizio puntata si era parlato del suo caso, con Bruganelli che lo aveva difeso descrivendolo come vittima della dinamica del branco che si accanisce contro di lui. In quello stesso frangente si era parlato della sua simpatia con Pamela Prati, ma entrambi avevano escluso ogni tipo di promiscuità. Proprio in relazione a Prati, Bellavia ha pronunciato parole che non sono piaciute alla coinquilina: "Pamela ha il mio stesso, identico problema, perde la lucidità, anche se non vuole ammetterlo".

Lo scontro con Pamela Prati

Prati ha risposto in modo fermo a queste illazioni: "Parla per te, è assurdo. Non credo di avere il tuo stesso problema, anche perché non ho capito quale sia il problema". quindi la showgirl, che pur essendosi avvicinata molto a lui in questi primi giorni di reality lo aveva nominato, ha spiegato la ragione della sua scelta affermando di averlo nominato perché sentiva troppo la mancanza del figlio. Cosa alla quale Bellavia ha risposto smentendo questa correlazione: "Io sono sofferente per mio figlio perché non lo vedo da una settimana ed è ovvio, però io non sono sofferente".