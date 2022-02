GF Vip, Jessica sulla lite con sua sorella Lulù: “Mi sono vergognata, Barù non dormirà più con me” Dopo l’accesa discussione avuta nella notte con la sorella Lulù, Jessica Selassiè ha raccontato di essersi vergognata della situazione, soprattutto perché il tutto è avvenuto davanti a Barù. E teme anche che questo possa allontanarlo dal dormire ancora con lei.

Nella casa del Grande Fratello Vip nella notte è scoppiata un'accesa lite tra le sorelle Selassié. Lulù ha perso la pazienza con Jessica dopo averla sorpresa a dormire abbracciata a Barù nello steso letto in cui lei dormiva con Manuel Bortuzzo. Le due non se le sono di certo mandate a dire e la mattina Jessica ha raccontato quanto successo, esprimendo la sua preoccupazione.

Jessica Selassié racconta la discussione con Lulù

La mattina seguente, Jessica ha parlato con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro della litigata avvenuta in camera da letto con Lulù, alla presenza di Barù, che appena è riuscito ha abbandonato la stanza.

La principessa è preoccupata di aver perso la sua occasione di dormire insieme a Barù, verso cui prova un interesse: "Lui non verrà più visto quanto successo. Si è creato del disagio. Mi sono messa a piangere, mi sono vergognata della situazione. Lulù mi ha tirato insulti, secondo me lui ha sentito tutto".

Cosa è successo nella notte tra Lulù e Jessica

La scintilla tra le due sorelle è scoppiata a tarda notte per via di un letto: Lulù è entrata in camera e ha visto Jessica e Barù addormentati insieme nel suo letto, quello in cui dormiva con Manuel Bortuzzo e quello che lei stessa le aveva concesso qualche ora prima. Non sapendo dove andare a stendersi, non ci ha pensato due volte e ha svegliato la sorella per riprendersi il suo posto. "Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Sei pazza", ha detto Lulù, aggiungendo: "Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui".