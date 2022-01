GF Vip, Davide Silvestri chiama Katia Ricciarelli “vecchietta”, lei: “Stro**o, ti tiro una sberla” Nella casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è andata su tutte le furie con Davide Silvestri che, parlando con Barù, l’ha definita in modo scherzoso “vecchietta”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli continua a essere al centro di polemiche e accese discussioni. Se negli ultimi tempi era stata lei a far infuriare gli altri inquilini per via degli insulti omofobi e razzisti che ha rivolto ad alcuni di loro, questa volta la situazione si è capovolta. Dopo la frecciatina di Barù, Davide Silvestri l'ha chiamata scherzando "vecchietta", facendola andare su tutte le furie.

Il confronto tra Katia Ricciarelli e Davide Silvestri

Chiacchierando con Barù, Davide ha definito Katia una "vecchietta", in tono scherzoso. Ma la soprano, che in questi mesi non ha mai nascosto i suoi modi di fare diretti e un pò bruschi, non l'ha presa bene e si è subito confrontata con lui in giardino, insieme a Soleil Sorge e lo stesso Barù. Davide ha provato a spiegarle che la sua era solo un'espressione ironica e divertente, che non voleva in alcun modo essere offensiva: "No Katia, ma dai, fuori mi danno del "nanetto", chiamo anche Giucas "vecchietto". Comunque se ti dà fastidio non te lo dirò più, neanche per scherzo". Lei non ha voluto sentire ragioni, mostrandosi offesa e invitandolo a stare attento alle parole che usa nei suoi confronti:

Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. La prossima volta che me lo dici ti giuro ti do una sberla. Avete esagerato e oltrepassato il limite, state attenti a come parlate.

Lo sfogo di Katia Ricciarelli

Katia è delusa da quanto successo con Davide e gli spiega che con quella espressione ha irrimediabilmente danneggiato la loro amicizia nella Casa: "Hai rotto il nostro rapporto con questa ca***ta che hai fatto. Ci sono rimasta molto male, sono sincera". La soprano vuole isolarsi dal resto del gruppo, prendersi del tempo per stare da sola: "Qui dentro mi hanno dato della cattiva, strega e insoddisfatta, adesso pure che rompo e che sono vecchietta. Ho il magone e voglio stare da sola andatevene". Recentemente