GFVip, Barù lancia una stoccata a Katia Ricciarelli: “Hai parlato anche abbastanza” Piccolo battibecco tra Katia Ricciarelli e Barù che è tra i concorrenti più schietti della casa. Durante una discussione, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha fatto notare alla soprano che in queste settimane ha parlato più del dovuto.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i personaggi che più si sono distinti in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, sebbene sia entrato con qualche settimana di ritardo rispetto agli altri concorrenti c'è Barù, che sin dal suo ingresso non ha mai avuto il timore di mostrare la sua eccentrica personalità, intromettendosi anche a sproposito nelle conversazioni tra i concorrenti. Ed è così che il nipote di Costantino Della Gherardesca lancia una vera e propria stoccata a Katia Ricciarelli, lasciando intendere che in questo periodo non si è lasciata sfuggire l'occasione di esternare opinioni non propriamente piacevoli nei confronti di altri inquilini della casa.

Lo scontro tra Katia e Barù

L'atmosfera nella dimora di Cinecittà è sempre più tesa, ormai i gieffini sono diventati particolarmente suscettibili e quindi qualsiasi occasione diventa buona per innescare ipotetiche discussioni o per manifestare dispiaceri. Seduti attorno al tavolo e intenti a parlare tra loro, durante quella che sembrava una tranquilla giornata come tante, Katia Ricciarelli si trova a fare una considerazione: "Ragazzi 50 anni di lavoro sono quattro mesi che non apro bocca, mai è successo" e Barù non è riuscito a trattenersi rispondendole: "Beh la apri anche abbastanza". Un modo come un altro per dire che, per l'appunto, la soprano non è propriamente brava a trattenere le sue riflessioni, come dimostra rispondendogli in maniera piuttosto piccata: "Beh, ho imparato da te, hai una linguaccia. Almeno ogni tanto io dico qualche volta di giusto, tu bleah". Poco prima, d'altro canto, tra Barù, Davide Silvestri e la soprano c'era stata una discussione, in cui quest'ultima si diceva offesa per come era stata apostrofata da entrambi che, goliardicamente, l'avevano chiamata "vecchietta". Si può dire, quindi, che il livore per il battibecco precedente, nonostante le scuse, non si era attenuato.

Katia Ricciarelli giustificata ad oltranza

Barù ha dimostrato di essere un personaggio che gioca unicamente per sé stesso e in quest'ottica non ha paura di mostrarsi per com'è, facendo dichiarazioni scomode alle volte e rispondendo a tono a chi ritiene sia giusto dare una risposta piccata. Katia Ricciarelli, inoltre, è stata al centro di una vera e propria polemica per come il suo comportamento sia stato giustificato anche dalla redazione del reality show, nonostante le sue affermazioni siano state piuttosto gravi e in qualche caso offensive.