Gf Vip, Daniele Dal Moro parla della ex Martina Nasoni: “Siamo stati mesi senza sentirci” A distanza di mesi dal suo ingresso nella Casa, Daniele Dal Moro ha parlato del rapporto con la ex fidanzata Martina Nasoni, conosciuta proprio al Grande Fratello.

A cura di Stefania Rocco

Daniele Dal Moro aveva già partecipato a una edizione del Grande Fratello prima di essere scelto da Alfonso Signorini per entrare a far parte del cast dell’edizione Vip del reality show. Sono trascorsi anni da quel momento ma la tormentata storia tra Dal Moro e Martina Nasoni, ex coinquilina conosciuta nella Casa, continua ancora a occupare un posto speciale nel cuore degli spettatori. Daniele e Martina si fidanzarono una volta usciti dalla Casa, per poi restare vicini per qualche anno prima di dirsi definitivamente addio. Oggi, a distanza di qualche mese dal momento in cui ha varcato la porta rossa, Daniele ha cominciato a parlare del rapporto con la sua ex.

Daniele Dal Moro: “Ho chiamato Martina Nasoni quando ho saputo che era stata operata”

Daniele si trova suo malgrado al centro di una story sentimentale, nata a partire dall’interesse che Wilma Goich ha dimostrato nei suoi confronti. Ma questo pomeriggio, allontanandosi dalle dinamiche della Casa, il suo pensiero è corso all’altra storia d’amore cominciata proprio al Gf: quella con Martina. “Con lei è nato tutto proprio qui dentro. Si chiama Martina, abbiamo litigato e siamo stati mesi senza sentirci. Però tempo fa quando è stata operata ancora al cuore l’ho chiamata subito”, ha raccontato Dal Moro, “Siamo stati ore al telefono. Cosa provo adesso per lei? Ci vogliamo bene e questo non passerà mai a lei tengo molto. Io non sono un ragazzino di 15 anni che scrive sempre, ma la sento volentieri e la vedo con piacere se capita. Non stiamo più insieme però il bene resta”.

Martina Nasoni: “Con Daniele non era amore”

Anche Martina, dall’esterno della Casa, è tornata a parlare di Daniele. Lo ha fatto nello studio di Pomeriggio5, dal quale ha speso solo parole buone per il suo ex: “Io sono felice che lui stia al GF Vip. Come ho già detto, provavamo dei sentimenti, ma l’amore è un’altra cosa. Quindi posso dire che non era amore. Nella casa però ero tanto presa. Lui però non era quello di adesso, ora si è tranquillizzato. Era molto diverso è cambiato. Forse era un po’ più agitato”.