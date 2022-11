GF Vip, Antonella contro Nikita: “Antonino ha problemi di salute, non lo sapevi? Non sai mai niente” Tensione al Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese si è indispettito perché Nikita Pelizon ha tolto il dolcificante dalla spesa settimanale. Antonella Fiordelisi ha difeso il concorrente.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip, sale la tensione a causa della spesa settimanale. Antonino Spinalbese non ha reagito bene quando ha scoperto che non era stato inserito nella lista il dolcificante. Nikita Pelizon ha spiegato: "Lo prende solo Antonino", ma Antonella Fiordelisi l'ha contraddetta: "Non è vero, lo prendo anche io o chi non vuole ingrassare, anche altra gente. Quindi il dolcificante ora non lo deve usare più nessuno, ma abbiamo 10 confezioni di maionese in casa".

Antonella Fiordelisi contro Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi ha affrontato Nikita Pelizon: "Antonino ci sta dicendo che non è la prima volta che hai levato il dolcificante senza motivo". La gieffina ha replicato che spesso sono state ridotte "diverse cose" e Antonella di rimando: "Proprio il dolcificante che è una cosa importante per chi ha dei problemi di salute come Antonino". Ma Pelizon si è difesa: "Io non lo sapevo". E Fiordelisi: "Non sai mai niente". Anche Antonino ha reputato inaccettabili le parole di Nikita: "Ma facciamo la spesa da tredici settimane insieme Nikita".

Lite al GF Vip per la spesa settimanale

Anche Wilma Goich si è lamentata. A suo dire, si sarebbe offerta di aiutare Luca Salatino a fare la spesa: "Ma non me l'hanno permesso". Luca ha provato a rasserenare gli animi: "Stiamo qui tutti insieme, dobbiamo adeguarci per convivere nel miglior modo possibile". Nikita Pelizon è intervenuta di nuovo per spiegare che anche lei ha fatto delle rinunce, ad esempio si è privata dell'avocado. Antonella Fiordelisi, allora, ha ribadito che Antonino non vuole il dolcificante per capriccio, ma perché non può assumere lo zucchero: "Lui ha un problema di salute e gli serve il dolcificante, questo è il problema. Ma che discorso è, Antonino non può prendere lo zucchero". Poi ha concluso: "Fidatevi di me, è una provocazione per Antonino". Dal canto suo, Spinalbese ha concluso: "Nikita mi ha levato i dolcificanti, costavano un euro. Adesso voglio capire quale sia il suo moralismo. La maionese non la leva perché è fondamentale".