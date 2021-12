GF Vip, Alessandro Basciano scopre che Jessica l’ha nominato: “È incoerente, mi cerca tutti i giorni” Nella puntata del 27 dicembre del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié ha nominato Alessandro Basciano. Lui l’ha scoperto qualche giorno dopo da Sophie Codegoni, rimanendo decisamente sorpreso.

A cura di Elisabetta Murina

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip (27 dicembre), Jessica Selassié ha nominato Alessandro Basciano. Una scelta inaspettata che il ragazzo ha scoperto solo in un secondo momento e per vie indirette, rimanendo decisamente sorpreso. Se tra loro all'inizio sembrava potesse esserci un flirt, che avrebbe portato al secondo "triangolo amoroso di questa edizione, ora il rapporto pare essersi raffreddato. E intanto Alessandro è sempre più vicino a Sophie Codegoni. È stata proprio lei a rivelargli la scelta fatta dalla principessa in confessionale.

La scoperta di Alessandro Basciano

Alessandro è venuto a sapere che Jessica l'ha nominato in un modo un pò insolito. Fuori dalle mura di Cinecittà, alcuni fan gli hanno urlato la notizia, lasciandolo perplesso. E così lui è andato a raccontare l'accaduto a Davide Silvestri: "Mi hanno urlato così, per me meglio, se rimango ho già la strada spianata e inizio a giocare. Se non rimango la piglio in quel posto". Per il resto della giornata, il ragazzo ha lanciato frecciatine a Jessica, cercando di farle capire in tutti modi che lui è a conoscenza di quanto successo. Intanto, anche Sophie Codegoni gli ha confermato la notizia. Alessandro vuole capire le motivazioni della sua scelta, che non riesce a comprendere: "È uno scherzo questo? Mi nomini però mi cerchi tutti i giorni. Non sei coerente". Sophie, avendo parlato con la principessa, prova a fare chiarezza: "Ha detto che non le è piaciuto come hai reagito all'incontro con sua sorella Clarissa. Voleva nominare un'altra persona ma era immune, quindi l'unica con la quale ha avuto mezzo problema sei tu".

Jessica Selassié racconta tutto a Soleil Sorge

Tra Jessica e Alessandro non c'è stato un confronto diretto sulla questione nomination. Se Sophie ha fatto da intermediario al ragazzo, la principessa è andata a parlare con Soleil Sorge. Alla compagna racconta di aver capito il motivo dello strano comportamento di Alessandro: "Ho capito da dove derivano le frecciatine di Alessandro, è convinto che io lo abbia nominato e che sia stata incoerente”. Jessica poi svela a Soleil le motivazioni della sua decisione: non le è piaciuto il comportamento che ha avuto dopo la sorpresa di Clarissa e del fratello. Soleil ha ascoltato l'amica, dandole qualche consiglio e incoraggiandola a dire la verità: “Non sei tenuta a dire le cose che fai in Confessionale, ma se vuoi avere un rapporto con una persona lo dici”. La principessa sembrava essersi convinta, ma poi ha fatto un passo indietro, convincendosi che: "È un gioco, avevo una motivazione e l’ho nominato”.