GF Vip, Alessandro Basciano informato della morte del nonno: “Ha smesso di soffrire” Il nuovo concorrente del GF Vip è stato informato della scomparsa di suo nonno, avvenuta nel giorno di Natale. Consolato dagli altri, ha commentato la notizia in lacrime.

A cura di Andrea Parrella

Il lutto di Alessandro Basciano ha segnato il giorno di Santo Stefano al Grande Fratello Vip. Nella giornata di Natalesi è infatti spento il nonno dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne, entrato nella casa da poco più di una settimana. Basciano è stato informato della perdita nel pomeriggio e il momento di commozione per lui è stato inevitabile, così come calorosa è stata la consolazione degli altri inquilini della Casa, da Sophie a Katia, che ha abbracciato il coinquilino: "Io non ho mai avuto nonni, ma posso capirlo lo stesso". Trattenendo a fatica le lacrime, Basciano ha parlato di suo nonno, lasciando intendere come l'uomo avesse avuto a cha fare di recente con gravi problemi di salute: "Io so che per lui è stata la fine di una sofferenza, ha fatto il suo percorso".

La notizia del lutto data dalla sorella di Basciano

Nel giorno di Natale è morto il nonno di Alessandro Basciano, l'ex corteggiatore di Uomini e donne protagonista del Grande Fratello Vip dove è entrato nei giorni scorsi. A dare la notizia della scomparsa è stata la sorella di Basciano Giorgia Nicole che lo ha comunicato proprio il giorno di Natale con una storia sulla sua pagina Instagram. La foto del nonno e una frase che diceva: "In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì… nonnino ci mancherai tanto". Non sono molte le notizie sui motivi del decesso.

Alessandro Basciano potrà uscire dalla casa per i funerali?

Ora resta da capire se a Basciano verrà concessa la possibilità di poter uscire temporaneamente dalla casa del GF Vip per poter partecipare ai funerali o, comunque, per poter vivere il lutto. In passato, in casi analoghi di lutto, era stata data la possibilità ad alcuni concorrenti di assentarsi per alcuni giorni, anche per ragioni diverse come era accaduto per Aldo Montano. Un caso simile di lutto era accaduto a Dayane Mello, che durante la scorsa edizione fu raggiunta dalla notizia della perdita del fratello mentre era nella casa, ma decise di restare perché i protocolli Covid non le avrebbero permesso di raggiungere in tempo il Brasile.