Lutto al Grande Fratello Vip: è morto il nonno di Alessandro Basciano È morto il nonno di Alessandro Basciano, tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La notizia è stata data dalla sorella su Instagram.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il giorno di Natale è morto il nonno di Alessandro Basciano, l'ex corteggiatore di Uomini e donne protagonista del Grande Fratello Vip dove è entrato nei giorni scorsi. A dare la notizia della scomparsa è stata la sorella di Basciano Giorgia Nicole che lo ha comunicato proprio il giorno di Natale con una storia sulla sua pagina Instagram. La foto del nonno e una frase che diceva: "In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì… nonnino ci mancherai tanto". Non sono molte le notizie sui motivi del decesso.

Per adesso nessuno ha ancora detto all'inquilino del Grande Fratello della scomparsa del nonno, anche se il suo staff ha condiviso la storia di Giorgia Nicole sul suo profilo Instagram. Ora resta da vedere se come avvenuto in passato, all'uomo verrà data la possibilità di poter uscire per un poco dalla casa del GF Vip per poter partecipare ai funerali o, comunque, per poter vivere il lutto. In passato, in casi analoghi di lutto, era stata data la possibilità ad alcuni concorrenti di assentarsi per alcuni giorni. Resta da vedere quanto le restrizioni Covid permetteranno questa opzione. Lo scorso anno, per esempio, Dayane Mello subì la perdita del fratello, mentre era nella casa, ma decise di restare perché i protocolli Covid non le avrebbero permesso di raggiungere in tempo il Brasile.

Un caso simile, ma non luttuoso, era avvenuto qualche mese fa quando ad Aldo Montano era stato accordato il permesso di partecipare a un appuntamento istituzionale già previsto, ovvero l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previsto con tutti i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo al Quirinale. Montano fu costretto a una quarantena da passare nella "nave dell'amore" in attesa del periodo previsto per potersi riunire agli altri concorrenti.