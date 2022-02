GF Vip 2021, Gianluca Costantino eliminato: in nomination per la finale Lulù, Katia e Soleil Gianluca Costantino è l’eliminato della puntata di lunedì 14 febbraio del Grande Fratello Vip. In nomination per la finale e non per l’eliminazione ci sono Lulù, Katia e Soleil.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di lunedì 14 febbraio ad abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip è Gianluca Costantino, entrato solamente due settimane fa. Il gieffino ha perso al televoto contro Kabir Bedi e Antonio Medugno. Diversamente dagli altri appuntamenti del reality, stavolta le nomination dei gieffini non sono per decretare l'eliminazione di uno dei concorrenti, ma per stabilire chi di loro dovrà andare in finale. Dopo aver espresso le loro preferenze, ad ottenere più voti sono state Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassié che, quindi, possono raggiungere Delia Duran che si è giù aggiudicata il posto.

Chi è stato eliminato nella puntata del 14 febbraio 2022, le percentuali

Ad essere eliminato nella puntata di lunedì 14 febbraio è Gianluca Costantino, che non ha superato il televoto dove sono stati salvati Kabir Bedi e Antonio Medugno.

Non ci sono concorrenti in nomination

In questa puntata, però, non ci sono le solite nomination ma i concorrenti sono stati chiamati a scegliere chi tra i loro compagni d'avventura merita la finale. La modalità è la stessa con cui di solito si svolgono le nomination e cioè i gieffini sono divisi tra coloro che devono fare i loro nomi palesemente e quelli che, invece, possono godere della segretezza del confessionale. Stando alla classifica stilata a seguito delle votazioni, i concorrenti più votati sono: Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 14 febbraio 2022

Una puntata particolarmente ricca di emozioni quella del Grande Fratello Vip nel giorno di San Valentino, in cui sono mancate sorprese per i vip. Il colpo di scena più significativo è l'ingresso di Alex Belli nella casa, dove resterà come ospite per un periodo ancora non ben definito. Dopo un primo confronto con Delia che ha preferito il suo percorso nel reality, piuttosto che uscire con suo marito, ad accoglierlo nella casa c'è Soleil, con cui la complicità è rimasta completamente immutata. Intanto, per celebrare la festa dell'amore, non potevano mancare sorprese come l'arrivo di Manuel per Lulù, con tanto di lettera d'amore e orso di peluche di dimensioni giganti.