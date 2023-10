GF, Letizia critica Beatrice: “Se quella frase l’avesse detta un uomo a una donna lo squalificavano” Letizia Petris commenta una frase utilizzata da Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi, definendolo un “ragazzo facile”. La gieffina sottolinea come questa frase, se detta da un uomo ad una donna, sarebbe stata oggetto di squalifica.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello sono stati particolarmente movimentati per i concorrenti della casa più spiata d'Italia, soprattutto per alcuni degli inquilini, come Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, la cui liaison ha iniziato a vacillare. L'attrice di Vivere ha avuto un confronto con l'operatore scolastico, durante il quale si è rivolta a lui utilizzando una frase che Letizia Petris ha commentato con alcuni gieffini, sottolineando come a parti inverse un'affermazione del genere sarebbe stata criticata e anche punita.

Letizia Petris e la frase infelice di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi ha ormai deciso di prendere le distanze da Giuseppe Garibaldi, per svariati motivi che sono emersi durante una discussione che hanno avuto nel corso della giornata. L'attrice avrebbe detto al trentenne di essere un ragazzo "facile", lasciando intendere che lui non avrebbe opposto resistenza se qualunque altra ragazza si fosse avvicinata a lui, come racconta Letizia:

Gli fa tipo: ‘Perché te ti dai a tutte. Sei un ragazzo facile‘. (…) E poi gliel’ha detto senza microfono. Tu immagina se fosse stato Giuseppe a dirlo a lei? Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato, se un uomo dice una cosa del genere a una donna. Però una donna la può dire a un uomo? Che discorso è?”.

Fiordaliso, quindi, cerca di comprendere le ragioni che abbiano spinto Luzzi ad esprimersi in questa maniera e dice: "Ma magari non la intendeva allo stesso modo in cui la interpreti tu", mentre Varrese appoggia la gieffina e dice: "Ma come un ragazzo facile? Dai, ma non si dice una cosa del genere"

Il confronto tra Garibaldi e Beatrice Luzzi

Nel frattempo tra i due piccioncini, l'atmosfera non è delle migliori e, infatti, Beatrice ha dichiarato di voler mettere un punto alla conoscenza con Garibaldi, accusandolo di raccontare le loro cose a chiunque e dicendogli di non essere disposta a continuare: "Vuoi solo creare dinamiche con me", gli ha detto. Il ragazzo, però, sostiene di aver fatto la sua scelta, cioè quella di conoscerla, ribadendo: "Ti stai sbagliando di grosso, nonostante quello che è successo non mi tirerei indietro".