GF, Katia Ricciarelli e Soleil contro Lulù: “Non c’è niente di vero in lei”, poi chiedono la censura Nella casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto nei confronti di alcuni coinquilini, a cominciare da Lulù Selassié e Miriana Trevisan. Subito dopo vengono chiamate in confessionale e la cantante chiede che la loro conversazione non venga mandata in onda.

Katia Ricciarelli e Soleil Sorge sono due protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Da settembre a oggi hanno mostrato spesso il loro carattere, senza avere paura di attirare le antipatie degli altri inquilini. In particolare, la cantante è finita più volte al centro di polemiche per i suoi modi di fare bruschi, fin troppo diretti, e per le offese rivolte ad alcuni compagni di avventura. E anche l'influencer non si è di certo risparmiata in critiche ed espressioni forti, sopratutto nei confronti delle altre ragazze della casa.

Le offese di Katia e Soleil nei confronti di Lulù

Le due coinquiline si sono ritrovate in camera da letto e si sono lasciate andare a commenti sugli altri coinquilini, sui loro comportamenti e sulle dinamiche che si sono create negli ultimi tempi. Non hanno risparmiato quasi nessuno dal loro mirino, a cominciare da Lulù Selassiè. La Ricciarelli non ha mai nascosto il suo fastidio nei confronti della principessa e nemmeno Soleil, che infatti ha detto:

Ogni volta che ha dato il peggio di sé l'hanno sempre cercata di far capire, dico io una parola fuori posto e hanno fatto un casino assurdo. Lei ha fatto delle scenate allucinanti e tutto questo l’hanno fatto passare come "eh ma è perché le manca Manuel“. […] .

E anche la cantante ha ribattuto con il suo punto di vista, usando parole per niente parole leggere:

Non c'è nulla di vero dentro questa ragazza, dalle lentiggini alla borsettina. Tiri via queste cose e non c'è più niente. Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica.

Le critiche a Miriana Trevisan

Katia e Soleil hanno poi duramente criticato anche Miriana Trevisan, sia per il suo atteggiamento che per i modi di fare."Anche Miriana ha preso per i fondelli il pubblico, poi parla da sola. Certe volte mi preoccupo", ha esordito l'influencer, e la cantante ha confermato: "Mi dici cosa fa sempre su quel divano, si mette in posizione. È sempre pronta ad annuire. Poi con quei capelli, mi viene voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti".

Katia e Soleil chiedono che non sia mandato in onda

Subito dopo la loro conversazione, Katia e Soleil sono state chiamate in confessionale dagli autori del GF Vip. Uscite dalla stanza, la cantante avrebbe confessato alla compagna di aver chiesto che quel momento non fosse mandato in onda durante la puntata. "Altrimenti mi alzo e me vado", avrebbe detto la Ricciarelli.