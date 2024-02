Georgia Ambrosoli, figlia di Simona Tagli: “Mi hai insegnato che è meglio una cattiva verità che una buona bugia” La figlia di Simona Tagli fa una sorpresa alla madre nella casa del Grande Fratello: “Mi hai insegnato tutto quello che so”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Grande Fratello all'insegna delle emozioni tra madre e figlia. Simona Tagli ha ricevuto la sorpresa di sua figlia Georgia Ambrosoli nel corso della puntata di lunedì 26 febbraio. Che mamma è stata, chiede Alfonso Signorini a Georgia: "Una mamma magnifica che ha sempre lottato per farmi raggiungere i miei traguardi. Mi ha fatto arrivare qui, mi ha dato il carattere giusto per combattere". E ancora: "Lei mi ha forgiata. È una rompina? È ‘tagliente', ma mi piace molto questo aspetto suo perché è una donna vera".

Le parole di Georgia Ambrosoli

Georgia Ambrosoli è entrata mentre Simona Tagli era ‘freezata': "Ti ringrazio per quello che hai fatto per me e per come ti sei impegnata a farmi andare avanti in ogni situazione. Per questo te ne sono infinitamente riconoscente. Sei una mamma fantastica e non immaginerei mai una madre migliore per me". E ancora: "Sono fiera di quello che dice lei, non ci mette niente a dire uno, due o tre. Dice sempre che è meglio una cattiva verità che una buona bugia".

Chi è Georgia Ambrosoli

Georgia Ambrosoli è nata nel 2005, studia e lavora come speaker radiofonica presso Teen Social Radio, emittente musicale di Generazione Zeta. Come da biografia sul sito della radio, Georgia si descrive come amante di "cinema, moda e televisione". È nata dal rapporto tra la mamma e Francesco Ambrosoli, che non si sono mai sposati. Alla separazione tra i due, c'è stata una battaglia legale. Lo aveva confermato proprio Simona Tagli a un settimanale: "Quando ho capito che le donne dello spettacolo non sono ben viste negli ambienti giuridici in quanto a capacità genitoriale, mi sono messa a casa in un attimo".