George Ciupilan in crisi dopo le parole di Diamante: “Ci sto male, ma non mi allontano da Nikita” George Ciupilan dopo la puntata del Grande Fratello Vip è particolarmente in crisi per le parole dette su di lui da Matteo Diamante, che ha parlato del comportamento adottato dal gieffino con la sua ex Nikita.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di giovedì 3 novembre del Grande Fratello Vip non sono mancati colpi di scena, con l'arrivo di sei nuovi concorrenti, ma anche con i commenti di chi il reality lo guarda da fuori e ha qualcosa da ridire. È il caso di Matteo Diamante, che ha parlato di George Ciupilan e del suo avvicinamento a Nikita, la sua ex, e il gieffino ha pensato che l'amico fosse deluso dal suo comportamento ed è entrato in crisi.

Il dispiacere di George Ciupilan

Il rapporto tra Nikita e George Ciupilan è uno dei più forti venutosi a creare all'interno della Casa, i due hanno parlato tanto, raccontandosi del loro passato e trascorrendo bei momenti di condivisione, ragion per cui le parole di Diamante hanno particolarmente ferito il gieffino. Parlando della questione con Antonino Spinalbese, quindi, dichiara:

Io per un parole del genere non mi allontano da Nikita, è una bella persona. Non andrò oltre, ma non mi allontano. Lei è una ragazza brava e con lei sto bene. Ho letto che è deluso da me, ha detto frasi un po’ pesanti. Ed è normale che io ci stia male, perché mi dispiace. Poi tu magari hai più esperienza di me e prenderai le cose in modo diverso. Io qui vado un po’ in difficoltà. Mi dà fastidio e mi spiace ciò che è successo. Non mi aspettavo che mi inviasse un messaggio del genere. No ma zero proprio, non pensavo l’avrebbe mai fatto. No, non è proprio il mio migliore amico.

Le parole di Matteo Diamante

Diamante è sempre stato particolarmente legato a Nikita e geloso di ogni suo comportamento, sebbene si siano lasciati già da qualche tempo e lei stessa in puntata ha dichiarato di non volergli dare ulteriore visibilità. Il messaggio che è stato letto in puntata, in realtà, è una parte di quanto pubblicato nelle sue storie dall'ex naufrago che, come riportato anche da Biccy.it, aveva sottolineato l'amicizia con Ciupilan, ma dichiarando anche di averlo allertato sul fatto che, prima o poi, si sarebbe potuto innamorare della Pelizon: