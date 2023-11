Garibaldi perde sangue dal naso mentre bacia Beatrice Luzzi, lei: “Diranno che l’ho picchiato” Al Grande Fratello, Letizia Petris e Paolo Masella hanno spiegato: “Giuseppe ha questo problema da un po’. Sanguina quando è carico di emozioni e gli si alzano i battiti del cuore”.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello, prove di riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Grecia Colmenares, dopo la puntata del reality trasmessa il 9 novembre, ha provato a confortare il gieffino che era in lacrime. Secondo l'attrice venezuelana, Giuseppe si sarebbe finalmente reso conto di quanto sia forte il sentimento che prova per Beatrice.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ballano un lento ma c'è un imprevisto

Qualche ora prima che andasse in onda la puntata del Grande Fratello di giovedì 9 novembre, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono concessi un lento, nel corso del quale i due gieffini si sono scambiati un bacio. Un tassello in più nel riavvicinamento che ormai procede da giorni. Beatrice Luzzi, poi, si è confidata con alcuni inquilini della casa e ha parlato loro di un imprevisto che si è verificato durante quel momento romantico. Giuseppe avrebbe perso sangue dal naso. Paolo Masella ha ironizzato: "Ha versato sangue per te in tutti i sensi". E Beatrice: "Che figuraccia, adesso sta in confessionale tutto macchiato. Diranno qualsiasi cosa, che l'ho picchiato". Paolo e Letizia hanno spiegato: "Lui ha questo problema da un po'. Sanguina da due mesi ormai. Gli succede ogni due giorni. Quando è carico di emozioni e gli si alzano i battiti del cuore".

Le lacrime di Giuseppe Garibaldi dopo la puntata del Grande Fratello

Dopo la puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 9 novembre, Giuseppe Garibaldi si è isolato e si è lasciato andare a un pianto silenzioso. Grecia Colmenares e Mirko Brunetti si sono avvicinati a lui per consolarlo. L'attrice venezuelana ha interpretato così il malessere del concorrente: