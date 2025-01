video suggerito

Francesca si riesibisce ad Amici 24 dopo la maglia sospesa, cosa ha deciso la prof Deborah Lettieri Nel daytime del 30 gennaio di Amici 24, Francesca ha ripetuto il compito assegnatole dalla maestra Alessandra Celentano, per il quale la prof Deborah Lettieri le aveva sospeso la maglia. La ballerina l'ha riottenuta dopo una seconda esibizione? Ecco cosa hanno deciso le insegnanti.

A cura di Elisabetta Murina

Nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici, andata in onda domenica 26 gennaio, la prof Deborah Lettieri ha sospeso la maglia della sua allieva Francesca. La ballerina è risultata insufficiente nel compito datole dalla maestra Alessandra Celentano. Nel daytime del 30 gennaio, si è riesibita nella stessa coreografia e le prof hanno deciso il suo destino. Ecco cosa è successo.

La prof Lettieri decide se ridare la maglia a Francesca: cosa è successo

Nel daytime del 30 gennaio, Francesca è stata chiamata in studio dalle prof Celentano e Lettieri e si è riesibita con lo stesso compito che le era stato assegnato per il pomeridiano, in cui era risultata insufficiente. Dopo l'esibizione, le due insegnanti si sono confrontate per decidere se ridare o meno la maglia alla ballerina. "Avrei dovuto vedere questo swtich nel mood l'altro giorno, visto che ho dato appositamente il compito con così poco tempo", ha spiegato Celentano. Ma la collega non è d'accordo, sottolineando come ci sia stata una differenza sostanziale: "Le hai viste le differenze di espressività? Dalle ai tuoi le assegnazioni in un giorno e mezzo".

"A livello tecnico e di movimento non c'è stato cambiamento, anche se non volevo quello. Hai sempre la stessa espressione, per quello ti ho dato il compito. Sorridi una volta ogni 10", ha ribattuto Celentano. E poi ha precisato: "Oggi per me è sufficiente, l'ho vista un'altra, anche se il compito era l'altro giorno". Infine la prof Deborah Lettieri ha deciso il destino della sua allieva: "Forse devi metterti gli occhiali, sbagli tu. Non chiamarmi ciccia, non sono tua sorella. Hai voluto farle fare una brutta figura. Ti riprendi la maglia, grazie per essere venuta".

Perché Deborah Lettieri aveva sospeso la maglia di Francesca

Nella puntata di domenica 26 gennaio, Francesca era risultata insufficiente per le insegnanti di ballo, che avevano deciso di sospenderle la maglia. "Non si doveva concentrare sui passi, ma doveva imparare una coreografia come qualsiasi altra. Ti sei concentrata su questo e non sull'aspetto più importante", aveva spiegato la prof Celentano alla ballerina. "La coreografia deve essere digerita, assimilata. Ha avuto un giorno e mezzo per imparare una coreografia di un genere non suo. Finché non sei padrona dei passi, non puoi lavorare sull'espressività", aveva ribattuto Lettieri che, poi, aveva deciso di sospenderle la maglia.