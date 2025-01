video suggerito

Deborah Lettieri ad Amici24 sospende la maglia di Francesca, la ballerina lascia lo studio Deborah Lettieri ha sospeso la maglia di Francesca durante la puntata di Amici oggi, domenica 26 gennaio. La ballerina, dopo la coreografia di latino, ha dovuto abbandonare lo studio.

A cura di Gaia Martino

Francesca, ballerina di Amici 24, non è stata sufficiente per le insegnanti Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. La sua prof. per questo motivo è stata costretta a sospenderle la maglia nella puntata del talent di oggi, domenica 26 gennaio. In studio, però, si è accesa una discussione per le modalità con le quali l'allieva ha dovuto preparare la coreografia. Anna Pettinelli ha accusato la Celentano di sostenere una "tesi folle".

Il compito assegnato a Francesca

"Non sembro una latinista, mi sento ridicola. La difficoltà è lo stile" ha commentato Francesca prima di eseguire la coreografia di latino in studio, assegnata da Alessandra Celentano. La ballerina, però, non ha soddisfatto le aspettative dell'insegnante che ha così commentato la performance:

Per me questo era un compito sul compito. Questa è la vera scuola. Lei non si doveva concentrare sui passi, ma doveva imparare una coreografia come qualsiasi altra. Ti sei concentrata su questo e non sull'aspetto più importante. Oggi, rispetto alle prove generali, ci hai provato ad essere diversa, a sorridere. Per me non sei sufficiente. Avrebbe dovuto concentrarsi sull'espressione. Se avessi preteso la tecnica, sarei stata esagerata.

Deborah Lettieri ha contestato alla collega la modalità con la quale Francesca ha dovuto imparare la coreografia. "La coreografia deve essere digerita, assimilata. Ha avuto un giorno e mezzo per imparare una coreografia di un genere non suo. Finchè non sei padrona dei passi, non puoi lavorare sull'espressività". Anche Anna Pettinelli ha detto la sua: "Non mi sembra giusto, non è un compito, è una follia. Come se noi dessimo ai ragazzi una canzone da imparare in un'ora. Alessandra, sostieni tesi strane".

Deborah Lettieri sospende la maglia a Francesca

Dopo una discussione in studio tra gli insegnanti, in particolare tra la Celentano e la Lettieri, quest'ultima ha comunicato alla sua allieva la sua decisione di sospenderle la maglia. Francesca dovrà ripetere il compito, ma avrà a disposizione quattro giorni per imparare la coreografia. "Io devo giudicare quello che vedo. Credo in te, sei una ballerina sottovalutata. Questo compito non è sufficiente, sono obbligata a sospenderti la maglia. Vorrei che continuassi a lavorare su questo compito per quattro giorni. Ce la farà", le parole alla ballerina che ha dovuto lasciare lo studio.