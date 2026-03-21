Francesca Manzini si pente del Gf Vip: “Da Nuzzi e Del Debbio parlavo di cose serie”

Francesca Manzini rimpiange i salotti di Nuzzi e Del Debbio al Grande Fratello VIp: “Lì stavo tanto bene, parlavo di cultura, informazione, politica”. Uno sfogo che potrebbe essere ironico, ma che accende i riflettori su un tema ricorrente: il “pentimento” dei professionisti prestati al reality.

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L'esperienza di Francesca Manzini al Grande Fratello Vip lascia emergere un cortocircuito tipico dei profili con un background professionale strutturato. L'imitatrice, nota per la conduzione di Striscia la Notizia, si è lasciata andare a uno sfogo in cui rimpiange i salotti di Nuzzi e Del Debbio: "Lì stavo tanto bene, parlavo di cultura, informazione, politica". Uno discorso che potrebbe essere ironico, ma che accende i riflettori su un tema ricorrente: il "pentimento" dei professionisti prestati al reality.

Le parole di Francesca Manzini

"Stavo tanto bene da Nuzzi e Del Debbio a parlare di cose serie: cultura, informazione, società, costume, politica", ha detto nelle scorse ore durante un momento di relax in giardino. Se è doveroso precisare che dietro il discorso potrebbe celarsi la solita cifra ironica e dissacrante che la contraddistingue, d'altro canto potrebbe essere il presagio di una reale difficoltà nell'adattarsi ai ritmi del reality. La reticenza di Manzini, infatti, è il sintomo di un fenomeno ricorrente: personaggi con un percorso strutturato (nel suo caso tra radio, imitazioni e satira) che accettano la sfida del GF per poi scontrarsi con una narrazione che sentono "stretta" o degradante.

Più che un pentimento radicale, quello di Manzini appare come un tentativo di perimetrare la propria identità. Ricordare i salotti dell'informazione significa riaffermare una competenza che va oltre le dinamiche del gioco. Tuttavia, il Grande Fratello per sua natura tende ad annullare i titoli pregressi dei concorrenti per concentrarsi esclusivamente sulla loro evoluzione emotiva all'interno della Casa. Resta da capire se questa "resistenza" professionale la riuscirà a proteggere la sua immagine o se, al contrario, limiterà la sua integrazione nel formato.

I precedenti: quando il reality diventa un "errore di valutazione"

Il caso di Francesca Manzini non è isolato. La storia dei reality italiani è ricca di professionisti che, dopo l'ingresso, hanno manifestato una crisi d'identità rispetto al proprio percorso. Uno di questi fu Barbara Alberti. La scrittrice e intellettuale, partecipando al Grande Fratello Vip nel 2020, abbandonò il gioco poco prima della nomination ufficiale. In seguito, definì l'esperienza come "un'interruzione di civiltà", ammettendo di non essersi sentita a proprio agio in un meccanismo che sentiva estraneo alla sua statura culturale. Senza contare i casi di diversi giornalisti che hanno transitato nei reality, da Aldo Busi a Michele Cucuzza, i quali hanno dovuto affrontare, a posteriori, un lungo lavoro di riposizionamento per tornare a essere considerati voci autorevoli nei rispettivi campi.