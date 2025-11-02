Francesca Fialdini conduce Da noi a ruota libera seduta, come sta dopo l’infortunio a Ballando con le stelle

Francesca Fialdini ha condotto Da noi a ruota libera oggi, domenica 2 novembre, seduta: la conduttrice dopo l’infortunio a Ballando con le stelle non può “poggiare il piede per terra”. Ai telespettatori e ai suoi ospiti ha spiegato che domani farà nuovi accertamenti.

Francesca Fialdini ha condotto la puntata di Da noi…a ruota libera oggi, domenica 2 novembre, dalla sedia a forma di trono posta al centro dello studio. Dopo l'infortunio a Ballando con le stelle, non ha potuto fare altrimenti: al pubblico di Rai 1 questo pomeriggio ha raccontato di sentirsi in "imbarazzo", ma di essere stata trattata "come una regina" dai suoi collaboratori. Domani si sottoporrà a nuovi accertamenti per conoscere l'entità dell'infortunio al piede.

Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera: "Faccio la regina sul trono"

Francesca Fialdini ha aperto la puntata di Da noi…a ruota libera oggi seduta su una sedia a forma di trono: "Oggi non posso fare la mia solita piroetta, c'è stato un infortunio e oggi faccio la regina seduta sul trono" ha dichiarato la conduttrice che ha poi commentato la sua condizione. "Devo dire la verità, mi fa sentire in imbarazzo, ma grazie all'aiuto dei miei collaboratori oggi sono trattata come una regina, non mi manca niente. Accoglierò i miei ospiti rimanendo seduta e contando sul loro spirito sportivo", le parole prima di dare il benvenuto in studio a Flavio Insinna e Fabio Cirilli, suoi ospiti per la puntata di oggi. Insinna, scherzando, ha commentato: "Per una volta che vado a dormire a mezzanotte, che non ho visto il tuo momento in tv, ti ritrovo così?".

L'infortunio a Ballando con le stelle: "Domani nuovi accertamenti"

La conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle si è infortunata durante le prove con Giovanni Pernice, prima della puntata andata in onda ieri sera. Oggi, all'indomani della diretta del sabato sera su Rai1, ha spiegato di non conoscere ancora l'entità dell'infortunio: domani si sottoporrà a nuove visite per capire cosa è successo al suo piede. "Scoprirò domani mattina cosa ho, farò degli approfondimenti, una risonanza magnetica, e capirò l'entità di quello che è successo. Per il momento non posso poggiare il piede per terra", ha dichiarato.