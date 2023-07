Francesca Baroni e Ruben Invernizzi dopo Temptation Island 2017: la loro vita oggi Francesca Baroni e Ruben Invernizzi hanno partecipato a Temptation Island nel 2017: dopo la drastica rottura nel 2018, avrebbero preso due strade diverse. Lei lavora nel mondo del giornalismo e della comunicazione, su lui invece non ci sarebbero più nuove info.

A cura di Gaia Martino

Hanno partecipato a Temptation Island nel 2017, Francesca Baroni e Ruben Invernizzi dopo la drastica rottura nel 2018, hanno deciso di prendere due strade differenti. Misero alla prova la loro storia d'amore partecipando al reality ma nel villaggio la loro situazione sentimentale si ribaltò. Mentre Invernizzi era certo di aver trovato la donna della sua vita, la Baroni nutriva troppi dubbi sul suo amore: l'atteggiamento di quest'ultima – che spesso ha usato frasi diventate cult come "Non sono la polla che deve stare con il pollo" o "Voglio una vita top" – fece allontanare il fidanzato che, al falò di confronto finale, decise di lasciarla. Tornarono insieme successivamente ma la loro relazione ebbe vita breve. Parteciparono alla stessa edizione di Sara Affi Fella e Nicola Panico, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo e Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. Ecco la loro vita oggi.

Cosa fa Francesca Baroni oggi

Francesca Baroni dopo la laurea in Economia e Marketing, oggi lavora nel mondo della comunicazione e del giornalismo. La giovane che il prossimo settembre compirà 29 anni è attiva sul suo profilo Instagram dove è seguita da 146 mila followers: di Ruben Invernizzi, tra le foto, non c'è traccia. Non è chiaro se abbia un fidanzato o meno: l'ex concorrente di Temptation, Francesca, con gli utenti che la seguono condivide numerosi scatti di lavoro e selfie.

Ruben Invernizzi dopo Temptation Island

Ruben Invernizzi dopo l'esperienza a Temptation Island si sarebbe del tutto allontanato dal mondo del piccolo schermo. Il suo profilo Instagram risulta privato, mentre su Facebook non sarebbe più attivo. "Trust no one" – "Non fidarti di nessuno" in italiano – è la descrizione del suo account Instagram. Ai tempi del programma lavorava come impiegato di un'azienda produttrice di caschi per moto.