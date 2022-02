Fosca Innocenti cala agli ascolti tv nonostante l’assenza del Cantante Mascherato Nella prima serata di venerdì 25 febbraio la fiction di Canale 5 ha interessato 3.198.000 spettatori con uno share del 15.7%. Bene Montalbano, che su Rai 1 ha rimpiazzato Il cantante Mascherato.

A cura di Giulia Turco

La fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada e Francesco Arca perde qualche punto in termini di ascolto tv, nella serata di venerdì 15 febbraio. Dopo un esordio di stagione brillante, Fosca Innocenti ha interessato 3.198.000 spettatori con uno share del 15.7% (contro l'ottimo risultato di 3.919.000 spettatori con uno share del 18.9% della prima puntata). Nonostante, per altro, la fiction non si sia nemmeno dovuta scontrare con Il cantante mascherato di Milly Carlucci che ha saltato l'appuntamento per via della situazione tra Russia e Ucraina.

Milly Carlucci non va in onda con Il cantante mascherato

Dopo aver sostituito la puntata di Doc 2 – Nelle tue mani con uno speciale Tg1, la Rai ha deciso di rimandare anche l’appuntamento del venerdì con Il cantante mascherato di Milly Carlucci. Il motivo, la situazione delicata che dalla Russia e Ucraina ha imposto a livello internazionale un clima di preoccupazione tale da far risultare inopportuni i toni frizzanti dello show ballerino di Rai 1. Al suo posto, sulla rete è andata in onda una replica della serie Il Commissario Montalbano, “Un covo di vipere”, che ha conquistato 2.813.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, la prima serata di venerdì 25 febbraio, su Rai2 N.C.I.S. è stato seguito da 1.202.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. Hawai’i da 762.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Transporter 3 ha interessato 1.189.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai3 Speciale Tg3 è visto da 986.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.491.000 spettatori (8.8%). Su La7 Propaganda Live registra 850.000 spettatori pari al 5.2%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 349.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.097.000 spettatori pari al 4.8%