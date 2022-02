Guerra Ucraina, cambia la programmazione: salta la puntata de Il cantante mascherato del 25 febbraio La puntata de Il cantante mascherato prevista per venerdì 25 febbraio non andrà in onda. Salta il programma condotto da Milly Carlucci. Ecco come cambia la programmazione di Rai1.

A cura di Daniela Seclì

La programmazione Rai cambia per seguire gli aggiornamenti relativi all'attacco russo all'Ucraina e per rispettare il dolore delle comunità che si stanno ritrovando a vivere il dramma della guerra. Dopo aver sostituito Doc 2 – Nelle tue mani con uno speciale del Tg1, è di queste ore la notizia che salterà anche l'appuntamento con il programma Il cantante mascherato. La puntata prevista per venerdì 25 febbraio, dunque, non andrà in onda.

Salta la puntata de Il cantante mascherato

La Rai ha deciso di non trasmettere la puntata de Il cantante mascherato, prevista per venerdì 25 febbraio. Il programma condotto da Milly Carlucci, che vede in giuria Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti (risultato positivo al Covid) e Arisa, si fermerà per rispetto di quanto sta accadendo in Ucraina. L'attacco russo sta mettendo in ginocchio la popolazione, che già conta i morti. Probabilmente, la Rai ha ritenuto opportuno rinunciare all'appuntamento con il frizzante show, ritenendo l'atmosfera di festa inadeguata al momento che stiamo vivendo.

Al posto del programma di Milly Carlucci ci sarà Il commissario Montalbano

Se la puntata di Doc 2 – Nelle tue mani è stata sostituita da uno speciale del Tg1 con tutti gli aggiornamenti su quanto sta accadendo in Ucraina, la puntata de Il cantante mascherato lascerà spazio a un episodio della serie Il Commissario Montalbano. In particolare andrà in onda "Un covo di vipere". Luca Zingaretti, nei panni dell'amatissimo personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, indagherà sulla morte dell'imprenditore Cosimo Barletta, il cui corpo esanime è stato ritrovato nella sua casa al mare. Ascoltando le testimonianze di persone che lo conoscevamo molto bene, Montalbano scoprirà la vita a tinte fosche dell'uomo, che in pubblico appariva integerrimo. Di certo la Rai sarà pronta a interrompere la messa in onda dell'episodio, in caso dovesse rendersi necessaria un'edizione straordinaria del Tg1.