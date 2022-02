Ascolti tv 11 febbraio: Fosca Innocenti e Il cantante mascherato, chi ha vinto la gara dell’auditel Agli ascolti tv di venerdì 11 febbraio 2022 ha primeggiato Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca con 3.919.000 spettatori con uno share del 18.9%, mentre la prima puntata de Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci ha totalizzato 3.502.000 spettatori pari al 20%.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La gara degli ascolti tv di venerdì 11 febbraio 2022 ha visto scontrarsi in prima serata Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca e la prima puntata de Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci: 3.502.000 spettatori pari al 20% di share per lo show in prime time del volto di Ballando con le stelle, mentre la nuova fiction di Canale 5 esordisce con l'ottimo risultato di 3.919.000 spettatori con uno share del 18.9%.

La presentazione delle 12 maschere de Il cantante mascherato con la giuria formata da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna insieme alla guest star Arisa, reduce dalla vittoria e l'enorme successo di Ballando con le stelle, hanno lanciato la nuova stagione del programma che per diverse settimane animerà i venerdì sera della tv generalista. Si scontrerà con Fosca Innocenti perché il Grande Fratello Vip è stato spostato al giovedì, per via dei cambi di palinsesti decisi da Mediaset.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste nel dettaglio: su Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.224.000 spettatori per uno share del 5.1% e N.C.I.S. Hawai’i 1.054.000 spettatori per uno share del 4.9%, mentre su Italia1 The Transporter ha chiuso la prima serata con 1.344.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai3 il debutto di Frieden – Il Prezzo della Pace si è dovuto accontentare di 653.000 spettatori con il 3.1% share e la diretta rete concorrente, rete4, ha visto Quarto Grado confermare la sua media di 1.263.000 spettatori per uno share del 7.3%. Su La7 Propaganda Live, che ha contato su ospiti di Sanremo 2022 molto social, da La rappresentante di lista al fenomeno della rete Tananai, ha totalizzato 932.000 spettatori pari al 5.7% share. Su Tv8 4 Ristoranti 322.000 spettatori per uno share dell'1.6% e infine su Nove I Migliori Fratelli di Crozza 555.000 spettatori per il 2.4% di share.