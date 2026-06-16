Ascolti Tv 15 giugno, Belgio-Egitto su Rai1 domina (26.1%), Canale 5 lontana con Un nuovo inizio (13.9%)

Gli ascolti di lunedì 15 giugno, con la sfida tra Belgio-Egitto in prima serata su Rai1 e una nuova puntata di Un Nuovo inizio su Canale 5. Gerry Scotti in onda in solitaria senza Affari Tuoi domina l’access.

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Serata di calcio e repliche quella di lunedì 16 giugno. La televisione muta nella direzione della sua versione estiva, tenendo conto della variante dei Mondiali di calcio iniziati pochi giorni fa, che stanno garantendo a Rai un rendimento importante in termini di ascolti.

I Mondiali di calcio dominano

La prima serata del 16 giugno, in particolare, ha dato spazio alla sfida tra Belgio ed Egitto, iniziata alle ore 21, seguita dal consueto appuntamento di approfondimento di Notti Mondiali, condotto da Alessandro Antinelli. Il match in prima serata ha raccolto 4.605.000 spettatori pari al 26.1%. Sulla principale rete generalista concorrente, Canale 5, è andata invece in onda una nuova puntata di Un nuovo inizio, seguita da 1.836.000 spettatori con uno share del 13.9%.

Su Rai2 è andata in onda la replica di Boss in Incognito nella nuova edizione condotta da Elettra Lamborghini, che è stato visto da 1.140.000 spettatori pari all’8.3%. Rai 3 ha proposto il ritorno di Filorosso, il programma di approfondimento con la conduzione di Antonino Monteleone e Adele Grossi, seguito da 496.000 spettatori (3.7% di share).

Su Rete 4 spazio all'approfondimento con Quarta Repubblica, il consueto spazio di Nicola Porro con dibattiti e inchieste legate al mondo dell'economia e della politica, seguito da 667.000 spettatori (5.8%). Italia 1 ha invece proposto al pubblico il film Dangerous Waters, che ha totalizzato 865.000 spettatori con il 5.4%, mentre su La7 è andato in onda lo speciale La Torre di Babele Doc Cosa resta di Berlinguer?, condotto da Corrado Augias e completato dal film “Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci, una serata seguita da 526.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 in onda il film The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo, seguito da 522.000 spettatori (share del 3.4%).

La Ruota della Fortuna domina senza Affari Tuoi

In access Gerry Scotti torna a dominare in solitaria la fascia per l'assenza di Affari Tuoi, che andrà in onda in modo discontinuo nelle prossime settimane proprio per la messa in onda dei Mondiali di calcio in prima serata. La Ruota della Fortuna raccoglie così 4.969.000 spettatori pari al 26.6% di share.