Affari Tuoi va in onda solo due volte per le partite dei Mondiali 2026: le date delle puntate su Rai 1

Affari Tuoi va in onda solo due volte nella settimana dal 15 al 21 giugno: mercoledì e sabato. Tutte le partite dei Mondiali 2026 che spostano la programmazione di Rai1.

Sarà una settimana quasi interamente cancellata per Affari Tuoi. Dal 15 al 21 giugno, il game show di Stefano De Martino va in onda solo due volte su Rai 1 a causa della programmazione dei Mondiali 2026. I giorni in cui il programma andrà regolarmente in onda questa settimana sono solo mercoledì 18 e sabato 21 giugno. Anche domenica 22 giugno il programma salta ancora.

Il programma di Stefano De Martino, tra l'altro, ha già terminato le registrazioni, come rivelato da un post pubblicato da Thanat Pagliani, che ha salutato un'ultima volta il Teatro delle Vittorie, luogo delle riprese.

Le partite che fanno saltare Affari Tuoi

Il palinsesto di Rai 1 è quasi interamente occupato dal calcio mondiale per tutta la settimana. Affari Tuoi non va in onda lunedì 15 giugno per Belgio-Egitto, martedì 16 per Francia-Senegal, giovedì 19 per Svizzera-Bosnia e venerdì 20 per Usa-Australia. Per quattro sere, da lunedì a venerdì, i pacchi cedono il posto al Mondiale senza Italia.

Quando va in onda: mercoledì e sabato

Le uniche due finestre disponibili per il programma di De Martino sono mercoledì 18 giugno, con Inghilterra-Croazia in onda alle 22, e sabato 21 giugno, con Germania-Costa d'Avorio, anche in questo caso in onda dalle 22. In entrambi i casi Affari Tuoi parte regolarmente a partire dalle 20.35 per lasciare poi la linea direttamente allo studio di RaiSport per la fase del prepartita.

Affari Tuoi salta anche domenica 22 giugno

Lo stop non si esaurisce con il sabato. Domenica 22 giugno Affari Tuoi resta ancora fuori dal palinsesto: Rai 1 trasmette infatti la partita tra Belgio-Iran, e il programma di Stefano De Martino tornerà a esser sospeso. Insomma, per i sostenitori del programma sarà una settimana da segnare quasi per intero in agenda come tutta dedicata ai Mondiali di calcio. Il fatto che l'Italia non partecipi è un ulteriore dispiacere.