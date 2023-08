Filippo Bisciglia sarà il conduttore di Temptation Winter Edition Sarà Filippo Bisciglia a condurre l’edizione invernale di Temptation Island. Il conduttore, già al timone della versione originale in onda a luglio, avrebbe ottenuto nuovamente il timone dopo la buona prova degli ultimi anni.

A cura di Stefania Rocco

Sarà Filippo Bisciglia a condurre la prima edizione di Temptation Winter Edition. Secondo TvBlog, Maria De Filippi e la sua squadra di lavoro avrebbero sciolto le riserve, decidendo di affidare al conduttore dell’edizione classica del format anche il prossimo appuntamento invernale. A convincere la squadra che lavora da anni alla realizzazione del programma televisivo dell’estate di Canale5 sarebbe stata l’ottima prova fornita da Bisicglia, ormai completamente a suo agio nel ruolo di conduttore e narratore, oltre che i notevoli ascolti ottenuti anche dall’ultima stagione del programma. Puntate che continuano a macinare un successo dopo l’altro anche per merito dell’intervento di Filippo, ormai sapiente traghettatore.

Il titolo provvisorio e la location

Per quanto riguarda il titolo, il programma si chiama provvisoriamente Temptation Winter ma nessuna certezza è arrivata a proposito del nome con il quale sbarcherà in palinsesto. La location, invece, sarà prettamente invernale: una hotel di lusso in montagna probabilmente, o un gruppo di baite da adibire al comparto dei fidanzati e delle fidanzate insieme ai rispettivi tentatori.

Il cast sarà composto da Vip e Nip

Non ci sono ancora dettagli ufficiali a proposito del cast della prossima edizione di Temptation Winter ma è probabile che le coppie saranno formate da personaggi Vip e Nip, come accadrà tra qualche settimana con la prossima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Un’alòternanza che il format Fascino ha già sperimentato con le edizioni dedicate alle storie d’amore dei personaggi famosi condotte da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. I motivi celati dietro la decisione di sospendere la versione Vip del programma a favore di quella Nip non sono mai stati completamente chiariti, ma è fuori discussione che la scelta fosse da attribuire agli ascolti del format, rimasti altissimi nonostante la doppia edizione annuale del programma.