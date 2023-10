Fedez ospite del GialappaShow, la sua performance per Sensualità a Corte: “Sento odore di Oscar” Il ritorno della Gialappa’s Band su Tv8 è stato segnato da un momento, iconico, come quello che ha visto Fedez protagonista dello sketch di Sensualità a Corte. Il rapper ha commentato la sua performance su Instagram scherzando con la moglie: “Sento odore di Oscar”.

A cura di Ilaria Costabile

Dal 16 ottobre è tornato in tv l'appuntamento con GialappaShow, il programma di Tv8 che ha riportato in prima serata il trio della Gialappa's Band, con la conduzione di Mago Forest, che già lo scorso anno è riuscito a macinare grandi risultati in termini di ascolti, rivelandosi una garanzia per il pubblico affezionato alle gag, iconiche, ormai entrate negli annali della tv. Ospite di uno dei momenti più attesi, quello di Sensualità a Corte, il rapper ha commentato durante la messa in onda dello show.

Fedez attore di Sensualità a Corte

"Preparati, una prova attoriale da Oscar" è quello che dice Fedez a Chiara Ferragni che con tanto di maschera sul viso, seduta sul divano, come si vede nelle storie pubblicate su Instagram dal rapper, è pronta ad assistere alla prova d'attore di suo marito che non poteva sottrarsi ad una richiesta simile. Quindi, Fedez, si è reso protagonista di uno sketch comico con immancabili citazioni musicali, come Disco Paradise lanciata con conseguente balletto. Durante la gag il cantante è stato definito un "coniglietto superdotato", dettaglio che è stato riportato dal cantante tra le sue stories, a conferma del fatto che questa esperienza è stata per lui una parentesi di puro divertimento.

Il ritorno alla normalità dopo il periodo in ospedale

Un momento di ilarità che arriva dopo un periodo particolarmente duro per Fedez, reduce da due operazioni in ospedale a causa di emorragie provocate da due ulcere, dette anastomotiche, proprio perché formatesi lungo l'anastomosi ovvero il punto in cui i chirurghi hanno suturato l'intestino dopo l'intervento a cui il rapper si è sottoposto lo scorso anno, a seguito della scoperta del tumore endocrino al pancreas. Il cantante, tornato a casa dopo il periodo di convalescenza in ospedale, ha subito ringraziato i medici e soprattutto ha sottolineato quanto la donazione di sangue sia stata per lui fondamentale, invogliando i suoi followers a donare.