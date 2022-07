Federica Aversano tornerà a Uomini e Donne ma non sarà una tronista Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, si prepara a tornare a Uomini e Donne. A sorpresa, però, non lo farà nel ruolo di tronista.

A cura di Stefania Rocco

Federica Aversano tornerà a Uomini e Donne. A lanciare la notizia del rientro in tv dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri è il sito MondoTv24 secondo cui la giovane si starebbe preparando a un ritorno in grande stile da protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi. A sorpresa, però, alla Aversano non sarebbe stato riservato alcun trono. Federica dovrebbe entrare a far parte del parterre del trono over.

Chi è Federica Aversano

Tra le corteggiatrici più apprezzate dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Federica ha corteggiato Matteo Ranieri. Tra i due sembrava essere scoccata fin dall’inizio una scintilla destinata a tradursi in una scelta ma, alla fine del suo percorso, Matteo ha preferito uscire dal programma con Valeria Cardone. Una storia d’amore, quella tra i due, che si è esaurita nell’arco di qualche mese. Federica, invece, è rimasta single. Nata a Napoli nel 1993, Federica vive a Caserta ed è madre di un bambino, il piccolo Luciano. La relazione con il padre di suo figlio si è interrotta da tempo ma i due sono rimasti in buoni rapporti. Adora recitare, sogna di diventare un’attrice e ha partecipato a Miss Italia.

I cavalieri del trono over interessati a Federica Aversano

Federica, nella sua breve permanenza a Uomini e Donne, ha già suscitato l’interesse di alcuni dei protagonisti del trono over del programma. A manifestare un certo interesse nei suoi confronti sono stati, in particolare, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, entrambi ex fidanzati di Ida Platano. L’arrivo di Federica nel programma potrebbe quindi sparigliare le carte e creare una sorta di rivalità tra le due donne. Per il momento, la produzione del dating show non ha confermato la notizia del ritorno di Federica. Nemmeno la Aversano ha distribuito anticipazioni, in attesa che sia la ripresa autunnale del programma chiarire quali saranno il suo ruolo e la sua posizione.